Πάτρα: Έκκληση του Δήμου προς τους παρόχους να μην κάνουν εργασίες τις ημέρες των γιορτών
Εξαιρούνται έκτακτες βλάβες για τις οποίες οι Πάροχοι υποχρεούνται να ενημερώνουν την Υπηρεσία του Δήμου με e-mail και αναλυτικό σχεδιάγραμμα.
Με επιστολή του προς τους Παρόχους που πραγματοποιούν εργασίες εγκατάστασης δικτύων οπτικών ινών κ.α. ο Δήμος υπενθυμίζει ότι δεν επιτρέπει εργασίες τομών στο κέντρο της πόλης κατά την εορταστική περίοδο από 15-12-2025 έως και τις 7-1-2026.
Ο Δήμος καλεί τους Παρόχους να ελέγξουν το πεδίο των εργασιών ώστε οι χώροι να είναι καθαροί και ασφαλείς, να μην υπάρχουν υλικά εκτός περιφραγμένων – σύμφωνα με τις προδιαγραφές – χώρων και για όλο το προαναφερθέν διάστημα να φροντίσουν να υπάρχει η κατάλληλη σήμανση όπως εξάλλου ορίζουν οι άδειες που τους έχουν χορηγηθεί.
Ο Δήμος ζητά από τους Παρόχους να ενημερώσουν όλους τους εργολάβους τους για τα ανωτέρω.
