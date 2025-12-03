Πάτρα: Εκπαιδευτικά προγράμματα Πολιτιστικής Κληρονομιάς στα Παλαιά Σφαγεία ΦΩΤΟ

Εκπαιδευτικά προγράμματα Δομής Προώθησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Δήμου Πατρέων στα Παλαιά Σφαγεία.

03 Δεκ. 2025 10:53
Σε εξέλιξη βρίσκονται τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Δομής Προώθησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς για το σχολικό έτος 2025-2026 στον πολυχώρο των Παλαιών Σφαγείων.

Για το μήνα Νοέμβριο επισκέφθηκαν το χώρο και πήραν μέρος στα εκπαιδευτικά προγράμματα «Υπερρεαλιστικό Θέατρο Σκιών» και «Θέατρο Σκιών και Καρναβάλι» τα ακόλουθα σχολεία: 50ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών (2 τμήματα), 32ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών (2 τμήματα), 39ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών (5 τμήματα) και Δημοτικό Σχολείο Λάππα (2 τμήματα).

Τα παιδιά παρακολούθησαν οπτικοακουστικό υλικό σχετικά με το Πατρινό Καρναβάλι και το Θέατρο Σκιών, ενημερώθηκαν για τη νέα λειτουργία του Κέντρου Παράδοσης και Πολιτισμού «Σκιές και Μάσκες» του έργου «Κόμβος Εκπαίδευσης για τον Πολιτισμό και τη Δημιουργική Βιομηχανία ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και πήραν μέρος στα δημιουργικά-βιωματικά εργαστήρια στα οποία συνεργάστηκαν, εκφράστηκαν και δημιούργησαν τις δικές τους ευφάνταστες ιστορίες και κατασκευές.

