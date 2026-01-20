Πάτρα: Έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής

Έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη αύριο Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, ώρα 09.00 το πρωί. Το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι το εξής:

1. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες που αφορούν στη συμμετοχή υπαλλήλων του Δήμου στην τελική Συνάντηση και κλείσιμο του Έργου (UPSURGE Project Final Conference & closure) 09 – 12/02/2026 στο Κατοβίτσε (Πολωνία) (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου – Αρμ. Δ/ντής)

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



