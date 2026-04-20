Πάτρα: Ελεύθερος με όρους ο πατέρας που εξανάγκασε σε εργασία τον 12χρονο γιο του

Η υπόθεση δικαιολογημένα απασχόλησε και απασχολεί το Πανελλήνιο και θα έχει σημασία να δούμε πώς θα εξελιχτεί στο μέλλον…

20 Απρ. 2026 22:53
Pelop News

Στην Πάτρα ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο πατέρας που είχε συλληφθεί στην Αχαϊκή πρωτεύουσα  μετά από καταγγελία του 12χρονου γιου του για κακοποίηση σωματική, αλλά και σε εξαναγκασμό σε εργασία.

ΠΑΣΠ ΑΕΙ Πάτρας: Ο Δήμος Πατρέων απορρίπτει τη μείωση 50% στα δημοτικά τέλη

Θυμίζουμε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση είχε έρθει στο φως την Τετάρτη 16 Απριλίου 2026. Τότε ο 12χρονος ήταν στο κέντρο της Πάτρας  και απευθυνόμενος σε άγνωστη γυναίκα την ενημέρωσε για τα δεδομένα και την κατάστασή του. Παράλληλα ζήτησε την βοήθειά της της για να επικοινωνήσει με το «Χαμόγελο του Παιδιού»., όπως και τελικά συνέβη. Έτσι η γυναίκα και κάλεσε αμέσως την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS «1056».

Ακολούθως άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές Αστυνομικοί εντόπισαν τον ανήλικο και τον μετέφεραν στην Ασφάλεια Πατρών για φύλαξη και στη συνέχεια το παιδί έπειτα από εντολή εισαγγελέα μεταφέρθηκε στην Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου της πόλης στο Ρίο.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:59 Ιταλία: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα συνοδών πολυτελείας με πελάτες παίκτες ομάδων της Serie A
23:33 Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Αυξάνονται οι νέοι που στρέφονται οικειοθελώς στην Ορθοδοξία, όποιος έρχεται δεν τον διώχνουμε
23:20 Χεζμπολάχ: Απειλεί ότι θα παραβιάσει την «κίτρινη γραμμή» του Ισραήλ
22:53 Πάτρα: Ελεύθερος με όρους ο πατέρας που εξανάγκασε σε εργασία τον 12χρονο γιο του
22:42 Θάνατος Μυρτούς: Γιατί μπαίνουν νέα πρόσωπα στο κάδρο των ερευνών, τι «δείχνουν» τα ψέματα της ιδιοκτήτριας του ξενοδοχείου
22:28 Τον…χαβά της η ΑΕ Ροϊτίκων, το 24 τα 24, πάντα πρώτη και αήττητη, ΦΩΤΟ
22:16 Τραμπ: «Δεν θα άρουμε τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν μέχρι να υπάρξει συμφωνία»
22:04 Βρετανία: Φρίκη, ομόφυλο ζευγάρι κατηγορείται ότι κακοποίησε σεξουαλικά 13 μηνών βρέφος που βρήκε μαρτυρικό θάνατο
21:51 Τέσσερα χρόνια φυλακή σε 22χρονο που έπεισε 76χρονη να ξεθάψει 100.000 ευρώ από την αυλή της
21:39 Μήνυμα Μητσοτάκη: «Κάποιοι θέλουν να μας γυρίσουν στο 1980, εμείς έχουμε σχέδιο για την Ελλάδα του 2030»
21:29 «Για πάρα πολλούς λόγους προτιμώ τον Ολυμπιακό»! Το μήνυμα και επιθυμία Γιαννακόπουλου
21:17 Νεοχώρι Πηλίου: Οριοθετημένη κρίνεται η φωτιά
21:06 Καταγγελία Αρβανίτη: «Θα το πω ανοικτά, οι εκλογές του 2023 ήταν ”πειραγμένες”»
20:52 «Την είχαν έτοιμη να τη ναρκώσουν, να απαγάγουν το παιδί μου, να το πάνε στην Αθήνα γιατί έχουν στριπτιζάδικα»!
20:31 Ιόνια Οδός: Oδηγούσε ανάποδα για 6,5 χιλιόμετρα, είπε ότι μπερδεύτηκε!
20:22 FBI: Ο διευθυντής του ζητά από περιοδικό αποζημίωση μαμούθ, ύψους 250 εκατομμυρίων δολαρίων!
20:08 «Είναι θαύμα που ζει», τέσσερις ώρες κράτησε το χειρουργείο της 13χρονης μαθήτριας
20:00 Από τους Οθωμανούς στο κράτος του Ισραήλ
20:00 Τέμπη: Εμπρηστική επίθεση στο αυτοκίνητο του πραγματογνώμονα, Δημήτρη Καρώνη
19:58 Αγώνας «Θυσίας» από ΙΟΠ: 100 ιστιοπλόοι, 29 σκάφη, μοναδικό θέαμα – Φωτογραφίες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
