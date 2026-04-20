Πάτρα: Ελεύθερος με όρους ο πατέρας που εξανάγκασε σε εργασία τον 12χρονο γιο του

Στην Πάτρα ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο πατέρας που είχε συλληφθεί στην Αχαϊκή πρωτεύουσα μετά από καταγγελία του 12χρονου γιου του για κακοποίηση σωματική, αλλά και σε εξαναγκασμό σε εργασία.

Θυμίζουμε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση είχε έρθει στο φως την Τετάρτη 16 Απριλίου 2026. Τότε ο 12χρονος ήταν στο κέντρο της Πάτρας και απευθυνόμενος σε άγνωστη γυναίκα την ενημέρωσε για τα δεδομένα και την κατάστασή του. Παράλληλα ζήτησε την βοήθειά της της για να επικοινωνήσει με το «Χαμόγελο του Παιδιού»., όπως και τελικά συνέβη. Έτσι η γυναίκα και κάλεσε αμέσως την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS «1056».

Ακολούθως άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές Αστυνομικοί εντόπισαν τον ανήλικο και τον μετέφεραν στην Ασφάλεια Πατρών για φύλαξη και στη συνέχεια το παιδί έπειτα από εντολή εισαγγελέα μεταφέρθηκε στην Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου της πόλης στο Ρίο.

Η υπόθεση δικαιολογημένα απασχόλησε και απασχολεί το Πανελλήνιο και θα έχει σημασία να δούμε πώς θα εξελιχτεί στο μέλλον…

