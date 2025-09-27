Πάτρα: Ελεύθερος ο Γαλλοεβραίος που συνελήφθη με 8 είδη ναρκωτικών – «Ηθελα να ξεχάσω τον πόλεμο στη Γάζα»

Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος ο 28χρονος Γαλλοεβραίος που συνελήφθη την περασμένη Τετάρτη στο λιμάνι της Πάτρας, κατηγορούμενος για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Ο νεαρός, που κατοικεί στη Γαλλία με τη μητέρα του και έχει ισραηλινή καταγωγή, είχε συνήγορο υπεράσπισης τον Θανάση Διαμαντόπουλο, που κατάφερε να πείσει τις δικαστικές αρχές να του δώσουν το «πράσινο» φως να επιστρέψει στη χώρα του και μέχρι την τακτική δίκη να εμφανίζεται μια φορά τον μήνα στην ελληνική πρεσβεία στο Παρίσι, απόφαση που δεν συνηθίζεται στα ελληνικά δικαστικά χρονικά.

Η εξέλιξη αυτή ακούγεται πως απογοήτευσε τις λιμενικές αρχές, οι οποίες πίστευαν ότι είχαν εντοπίσει μια υπόθεση με ευρύτερες προεκτάσεις. «Λαβράκι» τη χαρακτήριζαν έμπειροι αξιωματικοί, κυρίως λόγω της ποικιλίας των ουσιών που βρέθηκαν στην κατοχή του νεαρού. Το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης, λίγο πριν επιβιβαστεί σε πλοίο με προορισμό το Μπάρι, ο 28χρονος εντοπίστηκε να μεταφέρει ένα πραγματικά εντυπωσιακό «κοκτέιλ»: 65,7 γραμμάρια λευκής κρυσταλλικής σκόνης MDMA, 13,9 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 13 γραμμάρια κατεργασμένης, 4,5 γραμμάρια κεταμίνης, 2,7 γραμμάρια παραισθησιογόνων μανιταριών, δύο φιαλίδια με υγρό LSD, έξι χάπια ecstasy, οκτώ τεμάχια LSD, καθώς και πλήθος κενών νάιλον συσκευασιών. Το εύρημα, όπως σχολίαζαν πηγές της προανάκρισης, έμοιαζε περισσότερο με «συλλογή» ναρκωτικών ουσιών, παρά με συνηθισμένη κατοχή.

Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος επικαλέστηκε προσωπική χρήση. Ισχυρίστηκε μάλιστα ότι μετά την απόλυσή του από τον ισραηλινό στρατό, όπου κλήθηκε να υπηρετήσει, μετά τις πολεμικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας, ήρθε για διακοπές στην Ελλάδα. Οπως υποστήριξε, ήθελε να ξεφύγει από τους εφιάλτες του πολέμου και, στο πλαίσιο αυτό, είπε ότι επισκέφθηκε το Φεστιβάλ του Ολύμπου, όπου αγόρασε έναντι 200 ευρώ μια σακούλα που πίστευε ότι περιείχε μόνο ινδική κάνναβη.

Σύμφωνα με την εκδοχή που έδωσε, δεν γνώριζε ότι ανάμεσα στις ουσίες που μετέφερε υπήρχαν και ισχυρά χημικά ψυχοτρόπα. «Νόμιζα ότι ήταν μόνο χόρτο» φέρεται να είπε στους ανακριτές, προσπαθώντας να δικαιολογήσει την κατοχή της ευρείας γκάμας ναρκωτικών. Οι ουσίες κατασχέθηκαν και εστάλησαν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για ανάλυση, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Παρά ταύτα, ο νεαρός αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος και ταξιδεύει ήδη για τη Γαλλία, με την υπόθεση να παραμένει ανοιχτή. Η αποδέσμευσή του, αν και τυπικά εντός του πλαισίου της Δικαιοσύνης, αφήνει μια αίσθηση «ανεκμετάλλευτης ευκαιρίας» στους λιμενικούς που έκαναν τον έλεγχο στο λιμάνι της Πάτρας.

