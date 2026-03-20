Πάτρα: Ελεγχοι για «μαϊμού» οπτικά – Ενεργοποιήθηκε η Επιτροπή της Περιφέρειας

Τον Ιανουάριο που μας πέρασε, ενεργοποιήθηκε η Επιτροπή Ελέγχου Καταστημάτων Οπτικών Ειδών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Το φαινόμενο της παράνομης πώλησης είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο, με καταστήματα ένδυσης, βενζινάδικα, τουριστικά μαγαζιά κ.ά. να προσφέρουν στους καταναλωτές οπτικά προϊόντα. Από το παράνομο εμπόριο δεν προκύπτει ζήτημα αθέμιτου ανταγωνισμού μόνο, αλλά και δημόσιας υγείας, τόνισε μιλώντας στην εφημερίδα «Πελοπόννησος», η Γιώτα Αγγελοπούλου, πρόεδρος του Συλλόγου Οπτικών και Οπτομετρών Αχαΐας και μέλος της επιτροπής.

«Πέρα από τον αθέμιτο ανταγωνισμό, αυτά τα προϊόντα είναι ακατάλληλα για χρήση. Εχουν γίνει και επιστημονικές έρευνες για την κακή ποιότητα των υλικών που ακουμπούν στο δέρμα, πέρα από τα φίλτρα προστασίας UV που είναι ακατάλληλα και προκαλούν βλάβες στα μάτια. Είχαμε μιλήσει και με τον κ. Μαραβέγια του υπουργείου Ανάπτυξης στον Εμπορικό Σύλλογο.

Στην Αθήνα έχουν ήδη υπάρξει συστάσεις σε καταστήματα μέσω καταγγελιών στην Επιτροπή Νομιμότητας, τα οποία εάν δεν συμμορφωθούν θα έχουν κυρώσεις 1.000 ευρώ την ημέρα από την Περιφέρεια».

Οι οικονομικές επιπτώσεις δεν είναι το μόνο που θα αντιμετωπίσουν οι παραβάτες, καθώς προβλέπεται ακόμα και αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης. Συνεχίζοντας, η κυρία Αγγελοπούλου ανέφερε περιπτώσεις παράνομων και δυνητικά επικίνδυνων οπτικών ειδών, με ετικέτες οι οποίες αναφέρουν ψευδείς αριθμούς προστασίας UV ή χωρίς να αναφέρεται καν η κατηγορία φίλτρου.

«Οποιος τα πουλάει κανονικά ευθύνεται γιατί θεωρείται διανομέας και έχει συγκεκριμένες ευθύνες, όπως προβλέπεται και από την Ευρωπαϊκή Ενωση και από τον νόμο του Μαΐου του 2025, που χαρακτηρίζει τα γυαλιά ηλίου ως συναφή προς την όραση είδη». Οι βλάβες που μπορούν να προκληθούν δεν περιορίζονται μόνο στην όραση, καθώς τα φτηνά υλικά κατασκευής μπορούν να προκαλέσουν δερματίτιδες, ακόμα και ορμονικές διαταραχές. «Χρειάζεται μια περαιτέρω ενημέρωση του κόσμου» κατέληξε η κ. Αγγελοπούλου.

Η «Π» επικοινώνησε και με τον Γιάννη Δελέγκο, μέλος του ΔΣ του Επιμελητηρίου Αχαΐας και επαγγελματία οπτικών ειδών. Επισήμανε ότι οι καταστηματάρχες εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι είναι απομιμητικά τα προϊόντα. «Γίνονται έλεγχοι σε όλη την Ελλάδα πλέον. Οι έλεγχοι στην Πάτρα ξεκίνησαν την περασμένη Τετάρτη. Μόλις ένα κατάστημα φαίνεται να είχε συμμορφωθεί στην απόφαση περί των οπτικών ειδών. Στις επιχειρήσεις που “πιάστηκαν στα πράσα” δόθηκε περιθώριο συμμόρφωσης πέντε ημερών».

