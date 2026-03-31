Πάτρα – Έλος Αγυιάς: Ετήσια μάχη με τη διάβρωση – Ζητείται μόνιμη λύση για την παραλιακή ζώνη

Ένα χρόνιο πρόβλημα που επανέρχεται κάθε χρόνο με μεγαλύτερη ένταση αναδεικνύεται εκ νέου στην παραλία του Έλους της Αγυιάς στην Πάτρα, με τη διάβρωση να πλήττει σοβαρά τη δυτική πλευρά της πλαζ και να προκαλεί ζημιές στον παραλιακό δρόμο.

Σύμφωνα με επισημάνσεις της Κοινο_Τοπία, το φαινόμενο είναι γνωστό και επαναλαμβανόμενο, ωστόσο οι παρεμβάσεις που υλοποιούνται μέχρι σήμερα δεν δίνουν ουσιαστική λύση. Κάθε χρόνο, ο Δήμος μεταφέρει αμμοχάλικο και τοποθετεί πρόχειρα προστατευτικά «μπλόκια», επιχειρώντας να περιορίσει τη φθορά. Παρά τα μέτρα αυτά, η θάλασσα συνεχίζει να υποσκάπτει την ακτογραμμή, με αποτέλεσμα ο δρόμος να καθίσταται επικίνδυνος και σε σημεία να διαλύεται από τη δύναμη των κυμάτων.

Η εικόνα που καταγράφεται στις πρόσφατες φωτογραφίες χαρακτηρίζεται απογοητευτική, καθώς αποτυπώνει μια κατάσταση που όχι μόνο δεν βελτιώνεται, αλλά φαίνεται να επιδεινώνεται με την πάροδο του χρόνου. Η επαναλαμβανόμενη πρακτική των προσωρινών λύσεων οδηγεί, σύμφωνα με την Κοινο_Τοπία, σε συνεχή οικονομική επιβάρυνση χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο «ράβε – ξήλωνε».

Ως εναλλακτική, προτείνεται η διερεύνηση μιας πιο σταθερής και μακροπρόθεσμης παρέμβασης: η μετακίνηση του παραλιακού δρόμου λίγα μέτρα ανατολικά. Μια τέτοια επιλογή, όπως επισημαίνεται, θα μπορούσε να προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια, καθώς θα εξασφάλιζε μια μικρή αλλά κρίσιμη ανύψωση του οδοστρώματος, μειώνοντας την έκθεσή του στη θαλάσσια διάβρωση.

Η πρόταση συνοδεύεται από την ανάγκη περιβαλλοντικής μέριμνας, καθώς ενδεχόμενη μετατόπιση του δρόμου θα απαιτούσε την απομάκρυνση μέρους της υφιστάμενης βλάστησης, κυρίως αρμυρικιών. Ωστόσο, υπογραμμίζεται ότι τα δέντρα που θα κοπούν μπορούν να αντικατασταθούν με νέες φυτεύσεις, διασφαλίζοντας την οικολογική ισορροπία της περιοχής.

Παράλληλα, αναγνωρίζεται ότι για τη φετινή χρονιά δεν υπάρχει επαρκής χρόνος για την υλοποίηση μιας ριζικής λύσης, καθώς η θερινή περίοδος βρίσκεται προ των πυλών. Ωστόσο, τίθεται επιτακτικά η ανάγκη έναρξης του σχεδιασμού, με πρώτο βήμα την εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης μελέτης που θα εξετάσει το κόστος, τις τεχνικές απαιτήσεις και τις νομικές παραμέτρους ενός τέτοιου έργου.

Η συνέχιση της σημερινής πρακτικής, που οδηγεί σε ετήσια «τροφοδότηση» του βυθού με αμμοχάλικο χωρίς μόνιμο αποτέλεσμα, χαρακτηρίζεται ως μη βιώσιμη. Το ζητούμενο πλέον είναι να ανοίξει ουσιαστικά η συζήτηση για το μέλλον της περιοχής και να αναζητηθεί μια λύση που θα δώσει τέλος σε ένα πρόβλημα που χρονίζει και επιβαρύνει τόσο την τοπική κοινωνία όσο και το περιβάλλον.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



