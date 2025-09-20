Πάτρα – Ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων: Η πρόταση υπάρχει, θα το τολμήσουν; Τι αναφέρει η Αναστασία Κουμούση

Η ανάδειξη των αρχαιολογικών μνημείων ολοκληρώνεται, οι πεζόδρομοι στην Ανω Πόλη έχουν κατασκευαστεί στο μεγαλύτερο τμήμα τους. Το πολιτιστικό μονοπάτι της Πάτρας που θα ενώνει το Δημοτικό Θέατρο Απόλλων, με το Ρωμαϊκό Στάδιο, το Ρωμαϊκό Ωδείο και το Κάστρο θα υλοποιηθεί;

«Εμείς δεν έχουμε κάνει απλώς σκέψεις για την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων. Εχουμε κάνει και προτάσεις εδώ και χρόνια. Αλλά δεν έχουν ευοδωθεί» μας είπε η διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αναστασία Κουμούση.

Οπως υπογράμμισε, το συγκεκριμένο εγχείρημα απαιτεί τη συνεννόηση και τη συνεργασία όλων. «Η αρχική πρόταση που είχαμε κάνει και με την Υπηρεσία Νεοτέρων Μνημείων ήταν η διαδρομή της ενοποίησης να ξεκινάει από το Θέατρο Απόλλων, να ανεβαίνει πάνω στο Στάδιο, από εκεί στο Ωδείο και να καταλήγει στο Κάστρο. Διαδρομή πάρα πολύ εύκολη. Και ιδιαίτερα τώρα που έχουν γίνει όλα αυτά τα έργα ανάπλασης στην Ανω Πόλη. Αυτό όμως προβλέπει πεζοδρομήσεις της Καραϊσκάκη, της Σισσίνη και φυσικά της Αγίου Γεωργίου, η οποία παρεμβάλλεται ανάμεσα στα δύο μεγάλα μνημεία, το Ρωμαϊκό Στάδιο και το Ρωμαϊκό Ωδείο».

Στο σημείο αυτό η κ. Κουμούση υπογραμμίζει ότι το θέμα αυτό ξεφεύγει από την αρμοδιότητα του υπουργείου Πολιτισμού. «Δηλαδή έπρεπε να καταργηθεί η Αγίου Γεωργίου ως δρόμος ταχείας κυκλοφορίας. Αυτό δεν έγινε. Οι αρμόδιοι φορείς έπρεπε να έχουν κάνει κυκλοφοριακή μελέτη να δουν από πού θα διοχετευτεί η κυκλοφορία. Μελέτη δεν έγινε κι έτσι μείναμε στο ότι αν έκλεινε η Αγίου Γεωργίου θα έκοβε την πόλη στα δύο. Να σας θυμίσω βέβαια ότι σε άλλες πόλεις αντίστοιχες αποφάσεις έχουν ληφθεί. Για παράδειγμα, στη Λάρισα γκρέμισαν ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο, προκειμένου να αναδείξουν τα μνημεία και την ιστορία τους. Εμείς πλέον από την πλευρά μας έχουμε κάνει τις σχετικές προτάσεις, με στόχο την ενοποίηση και ανάδειξη όλων των μνημείων του κέντρου της Πάτρας. Απομένουν οι αποφάσεις των αρμοδίων για τη λειτουργία της πόλης».

Καταλήγοντας, η κ. Κουμούση τονίζει την ανάγκη της συνέργειας και της συνεννόησης, ώστε να γίνει το καλύτερο δυνατό για την πόλη και την περιοχή μας.

«Το θέμα αυτό θέλει συνέργειες. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε διαφορετικά. Εμείς, ως Υπηρεσία, ως υπουργείο Πολιτισμού, ετοιμάζουμε τα μνημεία, τα προσφέρουμε στους πολίτες και πρέπει και κάποιος άλλος να κάνει το επόμενο βήμα».

Ρωμαϊκό Στάδιο: Το αγκάθι των κατεδαφίσεων

Αν και ακόμα δεν έχει αναδειχτεί στο σύνολό του, το Ρωμαϊκό Στάδιο αποτελεί έναν ζωντανό πολιτιστικό χώρο. Ολο το Καλοκαίρι δέχτηκε εκατοντάδες επισκέπτες, ενώ φιλοξενεί σημαντικές δράσεις, όπως τις ημέρες αυτές εκδήλωση που εντάσσεται στο πλαίσιο του Συμποσίου Ποίησης.

Τι συμβαίνει όμως με την πλήρη ανάδειξή του;

«Εχουμε συνεννοηθεί με τον Δήμο και θα μας κατεδαφίσει τρία μικρά σπιτάκια που είναι στην Καραϊσκάκη και το τριώροφο που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τα γραφεία μας. Εμείς, ως υπηρεσία, πήραμε χρήματα από το υπουργείο και θα κατεδαφίσουμε ένα ημιδιώροφο, το οποίο είναι χρόνια απαλλοτριωμένο και βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την είσοδο του Σταδίου».

Παράλληλα έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες και για αρκετά άλλα που είναι πέριξ του Σταδίου. «Εμείς έχουμε στείλει στο υπουργείο τους φακέλους για να περάσουν από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Μέχρι να παραλάβουμε εμείς τα ακίνητα και να προχωρήσουμε στην κατεδάφιση απαιτείται χρόνος. Πρέπει να κατατεθούν τα χρήματα στον λογαριασμό του ιδιώτη ο οποίος μπορεί να κάνει ένσταση στα δικαστήρια, επομένως μπαίνουμε σε άλλη διαδρομή. Δεν είναι εύκολο. Το σημαντικό είναι ότι οι εξελίξεις δρομολογούνται. Δεν υπάρχει στασιμότητα».

Ωστόσο, το μνημείο αυτό είναι ζωντανό με μεγάλη επισκεψιμότητα. «Είναι ένας χώρος μαγικός και πραγματικά με εκπλήσσει η επισκεψιμότητα που έχει, αλλά και οι εκδηλώσεις που φιλοξενεί. Είναι ένας πολύ ζωντανός χώρος. Κι αυτό θέλουμε για όλα μας τα μνημεία. Δεν τα θέλουμε νεκρά και μακριά από την κοινωνία».

Ρωμαϊκό Ωδείο: Απομένουν οι λεπτομέρειες

«Δεν σας κρύβω ότι συγκινήθηκα, γιατί ξέρετε, όταν ανάβεις τα φώτα, είναι ένα βήμα πριν το τέλος» μας είπε η κ. Κουμούση, αναφερόμενη στο Ρωμαϊκό Ωδείο, ο δοκιμαστικός φωτισμός του οποίου αποκάλυψε ένα επιβλητικό μνημείο.

«Είμαστε στην τελική φάση και είναι πάρα πολύ εύκολο, πολύ ωραία η αίσθηση, αλλά ταυτόχρονα ξέρετε στο τέλος εμφανίζονται μικρά πράγματα να τελειώσεις, στα οποία δεν έδινες σημασία νωρίτερα που είχες τα μεγάλα».

ΤΙ ΑΠΟΜΕΝΕΙ

Η κ. Κουμούση στο ερώτημά μας, τι απομένει για τη λειτουργία του Ρωμαϊκού Ωδείου, μας απάντησε ότι «τα δύσκολα έχουν ολοκληρωθεί. Απομένουν λεπτομέρειες, οι οποίες όμως είναι αρκετές και θέλουν τον χρόνο τους». Ειδικότερα σημείωσε τα εξής: «Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες κατασκευής της σκάλας της μικρής εισόδου-εξόδου που βρίσκεται στην πλευρά της Γεροκωστοπούλου. Η είσοδος από την Παντοκράτορος, που είναι η τέταρτη, έχει ολοκληρωθεί. Η κεντρική είσοδος, όπως έχετε γράψει, είναι από την οδό Γερμανού και θα υπάρχει και μία μικρότερη στην πλευρά της Σωτηριάδου. Πρέπει να τοποθετηθεί το αναβατόριο. Εχουμε κάνει την υποδομή. Πρέπει να βαφτούν όλα τα κάγκελα του μνημείου γύρω γύρω. Εγκαθιστούμε από την αρχή σύστημα ασφαλείας, το οποίο δεν υπήρχε στο μνημείο. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε εντάξει μέσα δηλαδή και όλες τις σημαντικές αρχαιότητες της Σωτηριάδου. Οπότε πρέπει να προστατευτεί και αυτός ο χώρος».

