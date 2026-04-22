Πάτρα: Επεσε τμήμα οροφής στην είσοδο της Veso Mare ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην είσοδο του Veso Mare, στην Πάτρα, όταν τμήμα της οροφής αποκολλήθηκε και κατέρρευσε, προκαλώντας έντονη ανησυχία.

Το πιο σημαντικό είναι ότι, παρά τη σοβαρότητα του συμβάντος, δεν υπήρξε τραυματισμός, καθώς εκείνη ακριβώς τη στιγμή δεν περνούσε κάποιος από το συγκεκριμένο σημείο. Έτσι, αποφεύχθηκαν τα χειρότερα από καθαρή συγκυρία.

Η πτώση του τμήματος της οροφής προκάλεσε σημαντική ζημιά στην είσοδο του χώρου, με την εικόνα να δείχνει το μέγεθος του προβλήματος που δημιουργήθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι απαραίτητες παρεμβάσεις έγιναν άμεσα και η αποκατάσταση της ζημιάς πραγματοποιήθηκε το πρωί της επόμενης ημέρας. Το περιστατικό, πάντως, προκάλεσε προβληματισμό, καθώς συνέβη σε σημείο από το οποίο περνά καθημερινά πολύς κόσμος.

