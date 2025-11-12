Πάτρα: «Επεσε» το ίντερνετ στον Δήμο
Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων για την αδυναμία εξυπηρέτησης πολιτών, λόγω προβλήματος στο δημόσιο, τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ.
Ο Δήμος Πατρέων ενημερώνει ότι υπάρχει προσωρινή αδυναμία εξυπηρέτησης των δημοτών, λόγω προβλήματος στο δημόσιο, τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ που παρέχει σύνδεση internet.
Την επίλυση του προβλήματος έχουν αναλάβει συνεργεία της COSMOTE.
