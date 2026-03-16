Πάτρα: Έπιασαν αλλοδαπό με ένα σπαθί κατάνα ενός μέτρου!

Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού άνδρα για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων προχώρησαν αστυνομικοί στην Πάτρα την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών πραγματοποίησαν έλεγχο στον άνδρα, κατά τη διάρκεια του οποίου διαπιστώθηκε ότι είχε στην κατοχή του ένα ξίφος τύπου κατάνα.

Το όπλο, συνολικού μήκους 116 εκατοστών, κατασχέθηκε από τους αστυνομικούς.

Σε βάρος του αλλοδαπού σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία από τις αρμόδιες αρχές.

