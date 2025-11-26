Πάτρα: Επικίνδυνο κτίριο στην οδό Μπουμπουλίνας – Άμεση ανάγκη παρέμβασης των αρχών

Σοβάδες που κρέμονται από την πρόσοψη, αποσαθρωμένα υλικά και μια μεγάλη ρωγμή που επιδεινώθηκε μετά από πρόσφατο σεισμό συνθέτουν μια εικόνα προχωρημένης επικινδυνότητας

26 Νοέ. 2025 14:40
Ένα σοβαρό ζήτημα δημόσιας ασφάλειας έχει ανακύψει στη συμβολή των οδών Μπουμπουλίνας και Φράττη, δίπλα από το Δασαρχείο Πατρών, όπου βρίσκεται ένα παλαιό πέτρινο κτίριο σε εμφανώς κρίσιμη κατάσταση. Το κτίριο, εγκαταλελειμμένο εδώ και χρόνια, παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές που καθιστούν την παρουσία πεζών και οχημάτων ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη μέσω του τηλεφώνου 6909196125 και μέσω της γραμμής στάλθηκε η καταγγελία από συμπολίτη για σοβάδες που κρέμονται από την πρόσοψη, αποσαθρωμένα υλικά και μια μεγάλη ρωγμή που επιδεινώθηκε μετά από πρόσφατο σεισμό συνθέτουν μια εικόνα προχωρημένης επικινδυνότητας. Η πιθανότητα αποκόλλησης τμημάτων της τοιχοποιίας θεωρείται υψηλή, την ώρα που καθημερινά δεκάδες πολίτες κινούνται στο σημείο.

Παρά το γεγονός ότι ο κίνδυνος είναι ορατός και άμεσος, δεν έχουν ληφθεί έως σήμερα βασικά μέτρα προστασίας, όπως τοποθέτηση σήμανσης, προειδοποιητικής ταινίας ή προσωρινού αποκλεισμού του πεζοδρομίου. Εξίσου ανησυχητική είναι και η απουσία ενημέρωσης σχετικά με κάποιο σχέδιο αποκατάστασης ή ελέγχου της στατικότητας του κτηρίου.

Κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής εκφράζουν έντονη ανησυχία, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση δεν επιδέχεται περαιτέρω καθυστέρηση. Η άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών είναι επιβεβλημένη, τόσο για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας όσο και για τη διάσωση ενός ακόμη στοιχείου της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του ιστορικού κέντρου.

 

 

