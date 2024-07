Πάτρα: Επίσκεψη Πιερρακάκη στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών

Ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κυριάκος Πιερρακάκης επισκέφτηκε χθες, Πέμπτη 18 Ιουλίου 2024, τις εγκαταστάσεις του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών (ΕΠΠ) όπου τον υποδέχτηκαν o Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, καθ. Βασίλης Λουκόπουλος και τα μέλη του Δ.Σ του ΕΠΠ, Λυκούργος Σταυρουλόπουλος (Περιφερειακός Σύμβουλος) και καθ. Ήρα Αντωνοπούλου (Πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικών Επιστημών). Τον Υπουργό συνόδευσαν ο Διευθυντής του πολιτικού γραφείου του, Νίκος Δημάκης, αλλά και άλλοι στενοί συνεργάτες του.

Στα πλαίσια αυτής της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του ΕΠΠ δίνοντας έμφαση στις εταιρείες και τα ερευνητικά εργαστήρια που φιλοξενεί, καθώς και στις αναπτυξιακές δράσεις του σχετικά με το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας (TTO), τα Innovation Hubs, τα προγράμματα Proof of Concept (PoC), αλλά και τα έργα ΕΤΑΚ στα οποία συμμετέχει.

O κ. Κυριάκος Πιερρακάκης εκδήλωσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα επιτεύγματα του Φορέα και των φιλοξενούμενων εταιρειών του, καθώς επισκέφτηκε και κάποιες από τις εγκαταστάσεις αυτών, όπως την Advent Technologies Holdings Inc. και την Think Silicon, an Applied Materials Company.

