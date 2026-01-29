Πάτρα: Επιστρέφει στη Σμύρνης η λαϊκή αγορά της Παρασκευής – Ολοκληρώθηκαν τα έργα στα Προσφυγικά
Η λαϊκή αγορά της Παρασκευής στα Προσφυγικά επανέρχεται από αύριο στην οδό Σμύρνης και τους γύρω δρόμους, μετά την ολοκλήρωση των έργων στην περιοχή, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων.
Στην οδό Σμύρνης και στους γύρω δρόμους επιστρέφει από αύριο, Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, η λαϊκή αγορά της Παρασκευής στην περιοχή των Προσφυγικών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αντιδημαρχίας Διοίκησης και Οικονομικών του Δήμου Πατρέων.
Όπως αναφέρεται, η λαϊκή αγορά διεξαγόταν το τελευταίο διάστημα κυρίως επί της οδού Δάμωνος, λόγω των έργων που πραγματοποιούνταν στην περιοχή. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, η λειτουργία της αγοράς επανέρχεται στη μόνιμη θέση της.
Ο Δήμος καλεί καταναλωτές και επαγγελματίες να λάβουν υπόψη την αλλαγή και να προσαρμοστούν στη νέα κυκλοφοριακή ρύθμιση που θα ισχύσει από αύριο.
