Πάτρα: Επιστρέφει στη Σμύρνης η λαϊκή αγορά της Παρασκευής – Ολοκληρώθηκαν τα έργα στα Προσφυγικά

Στην οδό Σμύρνης και στους γύρω δρόμους επιστρέφει από αύριο, Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, η λαϊκή αγορά της Παρασκευής στην περιοχή των Προσφυγικών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αντιδημαρχίας Διοίκησης και Οικονομικών του Δήμου Πατρέων.

Όπως αναφέρεται, η λαϊκή αγορά διεξαγόταν το τελευταίο διάστημα κυρίως επί της οδού Δάμωνος, λόγω των έργων που πραγματοποιούνταν στην περιοχή. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, η λειτουργία της αγοράς επανέρχεται στη μόνιμη θέση της.

Ο Δήμος καλεί καταναλωτές και επαγγελματίες να λάβουν υπόψη την αλλαγή και να προσαρμοστούν στη νέα κυκλοφοριακή ρύθμιση που θα ισχύσει από αύριο.

