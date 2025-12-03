Πάτρα: Επίθεση σε διανομέα, προσπάθεια ληστείας από νεαρούς

Άγρια επίθεση δέχθηκε 52χρονος διανομέας στην Πάτρα από ομάδα νεαρών που προσπάθησε να τον ληστέψει

03 Δεκ. 2025 22:48
Pelop News

Περιστατικό βίας σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην Πάτρα, όταν ένας 52χρονος διανομέας δέχθηκε άγρια επίθεση ενώ βρισκόταν στην οδό Ιωνίας και Σμύρνης. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον τέσσερις νεαροί Ρομά προσπάθησαν να τον ληστέψουν, χτυπώντας τον με μπουνιές και κλωτσιές και ρίχνοντάς τον κάτω από το μηχανάκι που οδηγούσε.

Η αναστάτωση ήταν μεγάλη, με περίοικους να βγαίνουν στους δρόμους και μερικούς να σπεύδουν να βοηθήσουν τον παθόντα. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα η Αστυνομία, και άνδρες της Άμεσης Δράσης κατάφεραν να συλλάβουν δύο από τους δράστες, ηλικίας 21 και 22 ετών. Οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι κατάφεραν να διαφύγουν και αναζητούνται από την Ασφάλεια Πατρών, που έχει αναλάβει την υπόθεση.

