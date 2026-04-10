Πάτρα: Ερχονται εντάλματα σύλληψης για την υπόθεση στο Σούλι – Τι φοβάται ο 32χρονος

Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα για τον 32χρονο Αλβανό, που πρωταγωνίστησε στο αιματηρό επεισόδιο, το οποίο έγινε τα ξημερώματα της Μ. Τρίτης στο Σούλι Πατρών, όπου συναντήθηκαν άτομα της νύχτας για να λύσουν «ανεξόφλητους λογαριασμούς».

Η Ασφάλεια της Πάτρας από τα 10 εμπλεκόμενα πρόσωπα έχει ταυτοποιήσει τα τρία και ανάμεσά τους είναι ο 32χρονος, ο οποίος έχει απασχολήσει ουκ ολίγες φορές τις διωκτικές αρχές. Η περίπτωσή του συνιστά «πονοκέφαλο» για την τοπική ΕΛΑΣ επειδή με τον τρόπο που κινείται και συμπεριφέρεται, δείχνει ότι θέλει να έχει το πρόσταγμα στον χώρο του οργανωμένου εγκλήματος.

ΑΦΑΝΤΟΣ

Η σύλληψη, λοιπόν, του Αλβανού είναι ένα «στοίχημα» για την Ασφάλεια της Πάτρας, που έψαξε παντού τις τρεις τελευταίες μέρες αλλά δεν κατάφερε να τον εντοπίσει. Προχθές, ας σημειωθεί ότι κυκλοφόρησε μια φήμη πως μπόρεσε να διαφύγει στην Αλβανία, όμως πηγές της Τοπικής ΕΛΑΣ θεωρούν ότι δεν ευσταθεί αυτή η φήμη. Ωστόσο, οι διωκτικές αρχές προβληματίζονται για το γεγονός ότι αν και είχαν τη «διαβεβαίωση» πως θα παραδίδετο πριν εκπνεύσει το αυτόφωρο τα μεσάνυχτα της Μεγάλης Τετάρτης, εντούτοις δεν τηρήθηκε η υπόσχεση.

ΤΙ ΦΟΒΑΤΑΙ

Η «Π» πρόβλεψε χθες ότι ήταν σε εξέλιξη ένα «μπρα ντε φερ» ανάμεσα στην τοπική ΕΛΑΣ και τον κακοποιό, καθώς μέλημα του τελευταίου ήταν να συλλέξει στοιχεία για να ελαφρύνει τη θέση του. Σε βάρος του υπάρχουν δύο επιβαρυντικές καταθέσεις, αφενός του 22χρονου που πυροβολήθηκε στο πόδι από τον Αλβανό, καθώς και ενός φίλου του με τον οποίο είχαν πάει μαζί στον τόπο της αιματηρής συμπλοκής.

Ο 32χρονος Αλβανός βρίσκεται σε δυσχερέστατη θέση γιατί είναι υπόδικος και γνωρίζει ότι πολύ δύσκολα πλέον θα αποφύγει την προφυλάκιση για την απόπειρα ανθρωποκτονίας της Μεγάλης Τρίτης. Οπως και χθες γράψαμε, είχε συλληφθεί προ τριετίας στην Κόρινθο για κατοχή κοκαΐνης και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, χωρίς ακόμη να έχει γίνει η δίκη του.

ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ

Η Ασφάλεια της Πάτρας μετά την εκπνοή του αυτοφώρου αφού δεν παρουσιάσθηκαν αυτοβούλως τα τρία πρόσωπα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί, χθες το μεσημέρι έστειλε τη σχηματισθείσα δικογραφία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Πάτρας για τις δικές της ενέργειες. Λογικά, δηλαδή, θα εκδοθούν εντάλματα σύλληψης…

