Πάτρα: Εθελοντική αιμοδοσία από την παράταξη του Σπύρου Σκιαδαρέση

Η δράση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Παράταξης, στην οδό Κανακάρη 173 & Παντανάσσης, από 9:00 π.μ. έως 13:30.

02 Δεκ. 2025 16:10
Pelop News

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, που τιμάται κάθε χρόνο στις 3 Δεκεμβρίου, η περιφερειακή παράταξη «Νέα Δυτική Ελλάδα» – Σπύρος Ν. Σκιαδαρέσης διοργανώνει το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025 την 5η της κατά σειρά, εθελοντική αιμοδοσία, στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας.

Η εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με: τον Σύλλογο Αιμοδοτών Νομού Αχαΐας “Ο ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ”, τον Σύλλογο Πρόληψης και Βοήθειας Παιδιών Μεσογειακής Αναιμίας “ΠΑΤΡΑ 1982”, και την ΠΑΣΠ ΑΕΙ Πάτρας.

«Με την πρωτοβουλία αυτή συνεχίζουμε να ενισχύουμε την κουλτούρα του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης, συμβάλλοντας παράλληλα στις ανάγκες για αίμα στην περιοχή μας. Σας περιμένουμε όλους να συμμετάσχετε ενεργά σε αυτή τη σημαντική προσπάθεια», ανέφερε ο επικεφαλής της παράταξης, Σπύρος Ν. Σκιαδαρέσης.

