Πάτρα: Εθελοντική αιμοδοσία το Σάββατο 1/11

Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 1/11/ 2025,στο χώρο πολιτισμού «Σπίτι του Ηπειρώτη», στην Πάτρα.

31 Οκτ. 2025 9:52
Ανοιχτή Εθελοντική Αιμοδοσία διοργανώνουν ο Πανηπειρωτικός Σύλλογος Πατρών, ο Αχαϊκός Σύλλογος Προστασίας Πασχόντων Θαλασσαιμίας, η εθελοντική ομάδα αιμοδοσίας του Πανεπιστημίου Πατρών «Φλέβα Ζωής», η Ένωση Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Καταστήματος Κράτησης Πάτρας και ο Παμμεσσηνιακός Σύνδεσμος Πατρών «ο Παπαφλέσσας» σε συνεργασία με το Κέντρο Αίματος του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Παναγία η Βοήθεια», συνδιοργανώνουν το Σάββατο, 1/11 2025, από 9.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι  στο χώρο πολιτισμού «Σπίτι του Ηπειρώτη» (Μουρούζη 14 – 16 / 1ος όροφος).

Με σύνθημά: «Πέντε Δυνάμεις Ενώνουν Καρδιές – Χαρίζουν Ζωές» η σύμπραξη των πέντε αυτών φορέων σε δράσεις αλληλεγγύης και αλτρουισμού, εκτός από τα πολλαπλά οφέλη που μπορεί να επιφέρει (ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, αλλαγή στάσεων, προσφορά ζωής κ.τ.λ.) καταδεικνύει συνακόλουθα τη δύναμη της συνεργασίας για τη δημιουργία ενεργών πολιτών!

Μη χάσεις την ευκαιρία, έλα μαζί μας!

Οι ανάγκες μεταγγίσεων των νοσηλευομένων ασθενών, των πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία αλλά και των έκτακτων περιστατικών είναι μεγάλες και διαρκείς.

ΟΦΕΛΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ:
• Η αιμοδοσία ισορροπεί τα επίπεδα σιδήρου στο αίμα σου.

• Μειώνει την πιθανότητα εγκεφαλικού επεισοδίου.

• Σε προστατεύει από την καρδιακή προσβολή και τις θρομβώσεις.

• Βοηθά στη συνολική υγεία του αίματος.

• Έχεις καλύτερη κλινική εικόνα της υγείας σας.

• Οι εθελοντές αιμοδότες έχουν υψηλότερη προτεραιότητα στο να λάβουν αίμα όταν το χρειαστούν.

• Με μία αιμοδοσία σώζεις μέχρι 3 ζωές ενηλίκων ή μέχρι 6 ζωές παιδιών.

• Δίνεις ένα εξαιρετικό παράδειγμα στα παιδιά σου.

• Δικαιούσαι άδεια από την εργασία σου.

• Και τέλος, ρόδα είναι και γυρίζει…ίσως κάποτε χρειαστείς κι εσείς αίμα!

Η εν λόγω εθελοντική αιμοδοσία στον τομέα της διάχυσης της πληροφορίας πραγματοποιείται και με τη ευγενική συνεργασία τής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Αντιδημαρχίας Υγείας και Πρόνοιας του Δήμου Πατρέων.
