Πάτρα: Έξι συλλήψεις για ρευματοκλοπή – Τους εντόπισε συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ

Στη σύλληψη έξι ατόμων προχώρησαν χθες το πρωί στην Πάτρα αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, στο πλαίσιο ελέγχων για την παράνομη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τη διάρκεια ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των συλληφθέντων, σε συνεργασία με αρμόδιο συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διαπιστώθηκε ότι οι κατοικίες τους ρευματοδοτούνταν παράνομα, χωρίς νόμιμη σύνδεση με το δίκτυο.

Σε βάρος των έξι συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ θα οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

