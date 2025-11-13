Πάτρα: Φωτιά σε περιοχή του Γλαύκου, επιχειρούν 8 υδροφόρα

Πριν λίγο ξέσπασε φωτιά σε βιοτεχνία στην περιοχή του Γλαύκου, δίπλα σε ΚΤΕΟ. Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 17 άνδρες και 8 υδροφόρα της Πυροσβεστικής.

Πάτρα: Συναγερμός, φωτιά στην οδό 12ου Συντάγματος

Η αιτία της πυρκαγιάς δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί.

