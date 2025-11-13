Πάτρα: Φωτιά σε περιοχή του Γλαύκου, επιχειρούν 8 υδροφόρα

Η αιτία δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί

Πάτρα: Φωτιά σε περιοχή του Γλαύκου, επιχειρούν 8 υδροφόρα
13 Νοέ. 2025 21:35
Pelop News

Πριν λίγο ξέσπασε φωτιά σε βιοτεχνία στην περιοχή του Γλαύκου, δίπλα σε ΚΤΕΟ. Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 17 άνδρες και 8 υδροφόρα της Πυροσβεστικής.

Πάτρα: Συναγερμός, φωτιά στην οδό 12ου Συντάγματος

Η αιτία της πυρκαγιάς δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
0:00 Πάτρα: Η μία φωτιά έσβησε, η άλλη στον Γλαύκο σε απόλυτα ελεγχόμενη κατάσταση. Μεγάλες οι υλικές ζημιές, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
23:57 Σφραγίσματα: Η απαγορευμένη επικίνδυνη ουσία, τι ισχύει στην Ευρώπη και άλλες χώρες
23:29 Διακεκριμένοι ομιλητές στο Ετήσιο Συνέδριο ΕΛΣΕΚΕΚ 2025
23:21 Η ημερομηνία καταβολής του Δώρου Χριστουγέννων και γιατί φέτος θα γίνει νωρίτερα!
23:01 Φρικιαστικό εργατικό δυστύχημα, νεκρή γυναίκα στη Λάρισα, μπλέχτηκαν τα μαλλιά της σε ζυμωτήριο!
22:55 Ανησυχητικά τα νέα στοιχεία για τις εκπομπές CO2: Η Γη οδεύει προς καταστροφική άνοδο θερμοκρασίας κατά 2,6°C !
22:45 «Η ζωή δεν είναι δίκαιη και ποτέ δεν θα είναι. Το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ… Ο Θεός δεν κάνει λάθη», η πρώτη ανάρτηση του Έβανς μετά τον τραυματισμό του
22:39 Δύο πιλότοι νεκροί σε συντριβή μαχητικού αεροσκάφους στη Ρωσία
22:28 «Ακούσαμε σειρήνες και μετά πέντε πυροβολισμούς», μαρτυρία για τον τραυματισμό αστυνομικών στον Άγιο Δημήτριο
22:20 Η κλήρωση του Τζόκερ για 1.000.000
22:14 Πάτρα: «Διπλή» η φωτιά αλλά σε ύφεση, ΦΩΤΟ
22:00 Αίγιο: Ανήλικοι διέρρηξαν παντοπωλείο, αφαίρεσαν 600 ευρώ και 50 πακέτα τσιγάρα!
21:44 «Είναι κάτι που το έχουμε ξανακάνει πάρα πολλές φορές. Να το βάλει όλο με μια μπουκιά», μάχη για τη ζωή του δίνει ο 22χρονος που κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ
21:35 Πάτρα: Φωτιά σε περιοχή του Γλαύκου, επιχειρούν 8 υδροφόρα
21:31 Πυροβολισμοί στον Άγιο Δημήτριο, παρασύρθηκαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, τρεις τραυματίες
21:21 Συντριβή τουρκικού αεροσκάφους στην Κροατία, νεκρός ο πιλότος
21:11 Τρομοκράτες για τις ΗΠΑ ομάδες «Antifa» στην Ευρώπη, δύο στις τέσσερις από την Ελλάδα
21:00 Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων: Οι πιθανές λύσεις για την επέκταση του παρκινγκ
20:48 «Εγκέφαλος» διεθνούς δικτύου κυβερνοεπιθέσεων πιάστηκε στην Ελλάδα
20:39 «Μέχρι σήμερα έχουμε στείλει σχεδόν 100.000 ευρώ», νέα μαρτυρία για τον «ιερέα» youtuber
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ