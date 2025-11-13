Πάτρα: Φωτιά σε περιοχή του Γλαύκου, επιχειρούν 8 υδροφόρα
Η αιτία δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί
Πριν λίγο ξέσπασε φωτιά σε βιοτεχνία στην περιοχή του Γλαύκου, δίπλα σε ΚΤΕΟ. Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 17 άνδρες και 8 υδροφόρα της Πυροσβεστικής.
Πάτρα: Συναγερμός, φωτιά στην οδό 12ου Συντάγματος
Η αιτία της πυρκαγιάς δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News