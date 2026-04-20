Πάτρα: Γερμανική σφραγίδα στον σιδηρόδρομο – Κρίσιμη εξέλιξη για το τμήμα έως το νέο λιμάνι

Υπό γερμανική τεχνική εποπτεία εισέρχεται ο ελληνικός σιδηρόδρομος, με άμεσες επιπτώσεις και για την Πάτρα, καθώς το έργο της σύνδεσης Ρίου – Νέου Λιμένα εντάσσεται στις κορυφαίες προτεραιότητες της επόμενης πενταετίας.

Το διοικητικό συμβούλιο του ΟΣΕ άναψε το «πράσινο φως» για τη συμμετοχή της γερμανικής DB Engineering & Consulting GmbH στη δεύτερη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας για τον ρόλο του τεχνικού συμβούλου (Technical Manager), ο οποίος θα έχει καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία και ανάπτυξη του δικτύου. Η σύμβαση, που μπορεί να φτάσει τα 62 εκατ. ευρώ σε βάθος δεκαετίας, συνδέεται άμεσα με ένα ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 13 δισ. ευρώ, στο οποίο περιλαμβάνεται και η ολοκλήρωση του κρίσιμου τμήματος Ρίο – Νέο Λιμάνι Πάτρας.

Η ολοκλήρωση της σιδηροδρομικής γραμμής από το Ρίο έως το νέο λιμάνι αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα για την περιοχή, καθώς θα επαναφέρει τον σιδηρόδρομο στον αστικό ιστό της Πάτρας, θα ενισχύσει τη διασύνδεση του λιμανιού με το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκτυο και θα αναβαθμίσει τον ρόλο της πόλης ως πύλη προς τη Δυτική Ευρώπη.

Το έργο εντάσσεται στον ευρωπαϊκό διάδρομο Πάτρα – Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Ειδομένη, γεγονός που αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία της περιοχής σε επίπεδο διεθνών μεταφορών.

Ο Technical Manager δεν θα έχει απλώς συμβουλευτικό ρόλο, αλλά θα λειτουργεί ως επιχειρησιακός εταίρος μέσα στον ΟΣΕ, με καθημερινή παρουσία και επιρροή σε κρίσιμους τομείς όπως, η ασφάλεια του δικτύου, η διαχείριση κυκλοφορίας, η συντήρηση υποδομών και ο ψηφιακός μετασχηματισμός

Για περιοχές όπως το Ρίο και η Πάτρα, αυτό μεταφράζεται σε καλύτερο σχεδιασμό, αυστηρότερα χρονοδιαγράμματα και αυξημένη πιθανότητα να προχωρήσουν έργα που για χρόνια παρέμεναν στάσιμα.

Η εξέλιξη του κεντρικού έργου αναμένεται να επηρεάσει και τον προαστιακό σιδηρόδρομο της Πάτρας, με προοπτικές επέκτασης και αναβάθμισης των δρομολογίων, καλύτερης σύνδεσης των προαστίων με το κέντρο και ενσωμάτωσης σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης.

Η έλευση του «νέου» σιδηροδρόμου στο Ρίο και την Πάτρα δεν αποτελεί απλώς ένα τεχνικό έργο, αλλά μια συνολική αλλαγή στον χάρτη των μεταφορών της Δυτικής Ελλάδας.

Παρά τον φιλόδοξο σχεδιασμό, το μεγάλο στοίχημα παραμένει η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και η ουσιαστική πρόοδος των έργων στο πεδίο. Για την Πάτρα, που επί δεκαετίες περιμένει τη σύνδεση με το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο, η παρούσα φάση ίσως αποτελεί την πιο κρίσιμη ευκαιρία να δει το έργο να προχωρά και να ολοκληρώνεται.

Η Πειραϊκή – Πατραϊκή στο νέο σχέδιο για το τρένο

Το νέο σχέδιο για τη σιδηροδρομική σύνδεση της Πάτρας επαναφέρει δυναμικά στο προσκήνιο το ακίνητο της Πειραϊκής – Πατραϊκής, έναν χώρο που μέχρι πρότινος παρέμενε ανενεργός. Οπως προκύπτει, ο ρόλος του συγκεκριμένου χώρου δεν θα είναι απλά συμπληρωματικός, αλλά ενδέχεται να καταστεί κομβικός για τη λειτουργική ενοποίηση επιβατικών και εμπορευματικών ροών, στο νέο σχέδιο για το τρένο της Πάτρας.

Η βασική φιλοσοφία της νέας χάραξης της σιδηροδρομικής γραμμής διαφοροποιείται αισθητά από την προηγούμενη προσέγγιση. Εγκαταλείπεται οριστικά το σενάριο της επίγειας διέλευσης κατά μήκος της Ακτής Δυμαίων, που θα κατέληγε σε έναν κεντρικό σταθμό εντός του νότιου λιμένα. Αντί αυτών, προκρίνεται ένα μοντέλο που διαχωρίζει την επιβατική εξυπηρέτηση που αναπτύσσεται στον αστικό ιστό με ήπια χαρακτηριστικά, ενώ η βαριά σιδηροδρομική εμπορική δραστηριότητα μεταφέρεται υπογείως στο τμήμα από τον Αγιο Διονύσιο έως τον Αγιο Ανδρέα και από εκεί επιφανειακά στην υφιστάμενη χάραξη μέχρι το νέο λιμάνι.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Πειραϊκή – Πατραϊκή επανατοποθετείται στρατηγικά, καθώς, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο χώρος προορίζεται να φιλοξενήσει έναν συνδυασμένο εμπορευματικό σταθμό που θα μπορεί να εξυπηρετήσει και επιβατική κίνηση.

Κρίσιμο στοιχείο του σχεδιασμού αποτελεί ο τρόπος τροφοδότησης του σταθμού με εμπορευματοκιβώτια. Προβλέπεται η χρήση ειδικού μηχανισμού μεταφοράς, ο οποίος θα λειτουργεί χωρίς να επηρεάζει τη ροή των οχημάτων στην Ακτή Δυμαίων.

