Πάτρα: Γιγαντιαία επιχείρηση του Λιμενικού – Πάνω από 178 κιλά ναρκωτικών σε φορτηγό από Ιταλία, δύο συλλήψεις ΦΩΤΟ

Σημαντικό πλήγμα σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών κατάφεραν οι αρχές, με συντονισμένη επιχείρηση του Λιμενικού στο λιμάνι της Πάτρας και στην Αττική, που οδήγησε στη σύλληψη δύο ημεδαπών, ηλικίας 49 και 41 ετών.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από έλεγχο σε φορτηγό όχημα που είχε εκφορτωθεί στο νότιο λιμάνι της Πάτρας από πλοίο προερχόμενο από την Ιταλία. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών, εντοπίστηκαν στο χώρο οδήγησης του οχήματος πλαστικές συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους άνω των 22 κιλών.

Σε περαιτέρω έλεγχο στο επικαθήμενο του φορτηγού, οι αρχές ανακάλυψαν μεγάλη ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας τύπου skunk, συνολικού βάρους περίπου 134 κιλών, καθώς και επιπλέον ποσότητα κοκαΐνης, που ξεπερνούσε τα 21 κιλά. Συνολικά, οι κατασχεθείσες ποσότητες ναρκωτικών υπερβαίνουν τα 178 κιλά, γεγονός που καταδεικνύει τη σοβαρότητα της υπόθεσης.

Παράλληλα, υπό την εποπτεία εισαγγελικών αρχών, συνελήφθη και ο 41χρονος συνεργός στην περιοχή του Χαϊδαρίου, ο οποίος φέρεται να είχε μεταβεί στο σημείο προκειμένου να παραλάβει μέρος των ναρκωτικών.

Ακολούθησαν έρευνες στις οικίες και στους επαγγελματικούς χώρους των συλληφθέντων. Στην κατοικία του 49χρονου στο Χαλκούτσι εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης (taser), κυνηγετική ματσέτα, σφραγίδες εταιρειών ελληνικών και βουλγαρικών συμφερόντων, καθώς και ηλεκτρονικός υπολογιστής. Σε κατάστημα ιδιοκτησίας του 41χρονου στην Αθήνα κατασχέθηκαν χρηματικά ποσά, κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM, ζυγαριά ακριβείας, ηλεκτρονικός εξοπλισμός και καταγραφικό σύστημα καμερών.

Οι κατασχεθείσες ποσότητες ναρκωτικών πρόκειται να αποσταλούν στη Χημική Υπηρεσία Πατρών για εργαστηριακή ανάλυση, ενώ κατασχέθηκαν επίσης τα εμπλεκόμενα οχήματα και όλα τα ευρήματα της έρευνας. Την προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας, σε συνεργασία με ειδικές υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος.

