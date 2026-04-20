Πάτρα: Γυναίκα υπέστη ανακοπή μέσα σε μαγαζί – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Δύσκολες καταστάσης εκτιλύχθησαν το μεσημέρι της Δευτέρας σε κατάστημα στη Ρήγα Φεραίου κοντά στην πλατεία Ολγας στην Πάτρα όταν μια γυναίκα υπέστη ανακοπή.

Η γυναίκα δεν αισθανόταν καλά με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της.

Εγκαιρα έφτασε στο σημείο η κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ αλλά και ασθενοφόρο. Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



