Πάτρα: Γυναίκα υπέστη ανακοπή μέσα σε μαγαζί – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Δύσκολες καταστάσης εκτιλύχθησαν το μεσημέρι της Δευτέρας σε κατάστημα στη Ρήγα Φεραίου κοντά στην πλατεία Ολγας στην Πάτρα όταν μια γυναίκα υπέστη ανακοπή.
Η γυναίκα δεν αισθανόταν καλά με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της.
Εγκαιρα έφτασε στο σημείο η κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ αλλά και ασθενοφόρο. Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας.
