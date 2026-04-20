Πάτρα: Η χρυσή φοιτητική ομάδα iGEM παρουσιάζει έρευνα για την παχυσαρκία και τις νέες θεραπείες

Μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στη νέα επιστημονική γνώση και στη δυναμική της πανεπιστημιακής κοινότητας της Πάτρας διοργανώνει η Εταιρεία Κοινωνικής Δράσης και Πολιτισμού Κοινο_Τοπία, φέρνοντας στο προσκήνιο τη βραβευμένη ομάδα Patras Medicine iGEM 2025.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Απριλίου, στις 8 το βράδυ, στον πολυχώρο της οργάνωσης, στην οδό Καραϊσκάκη 153, στο ισόγειο, μεταξύ Πατρέως και Γεροκωστοπούλου, και θα έχει θέμα: «Μια πρωτοποριακή έρευνα φοιτητών του ΑΕΙ Πάτρας: Παχυσαρκία, μελλοντικές θεραπείες».

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη σταθερή προσπάθεια της Κοινο_Τοπίας να αναδείξει έναν από τους πιο σημαντικούς πυλώνες εξέλιξης της πόλης, την πανεπιστημιακή της κοινότητα, και να στηρίξει έμπρακτα δράσεις που συνδέουν την έρευνα με την κοινωνία. Στην προκειμένη περίπτωση, στο επίκεντρο βρίσκεται η Patras Medicine iGEM 2025, η οποία κατέκτησε Χρυσό Μετάλλιο και απέσπασε το βραβείο του Καλύτερου Θεραπευτικού Project στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Συνθετικής Βιολογίας, που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι από τις 28 έως τις 31 Οκτωβρίου 2025.

Η εκδήλωση δεν έχει μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα. Στόχος της είναι επίσης να ενισχύσει οικονομικά αυτή τη διαχρονική προσπάθεια των φοιτητών, αλλά και να αναδείξει θετικά πρότυπα και καλές πρακτικές που γεννιούνται μέσα από το πανεπιστήμιο και μπορούν να αποκτήσουν ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Από το 2022, η ομάδα Patras Medicine iGEM έχει χαράξει μια σταθερή πορεία που αναδεικνύει τη δύναμη της επιστήμης όταν αυτή βγαίνει από τα στενά όρια του εργαστηρίου και συνομιλεί με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Το 2025, αξιοποιώντας τη διεπιστημονική της ταυτότητα, προχώρησε στη δημιουργία ενός καινοτόμου project με αντικείμενο την παχυσαρκία, προσεγγίζοντας μια σύνθετη νόσο που δεν σχετίζεται μόνο με βιολογικούς παράγοντες, αλλά και με κοινωνικές, ψυχολογικές και καθημερινές συνθήκες ζωής.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, τα μέλη της ομάδας θα εξηγήσουν πώς αξιοποίησαν τα εργαλεία της συνθετικής βιολογίας, επιχειρώντας να προσεγγίσουν την παχυσαρκία σε μοριακό επίπεδο. Παράλληλα, θα αναδείξουν τη σημασία παραμέτρων όπως ο τρόπος ζωής, η ψυχική υγεία και το κοινωνικό περιβάλλον, που επηρεάζουν καθοριστικά την εμφάνιση και την εξέλιξη της νόσου.

Η ομάδα αναμένεται ακόμη να παρουσιάσει τη συνολική φιλοσοφία της δουλειάς της, δίνοντας έμφαση στο ότι η επιτυχία της δεν εξαντλείται μόνο στο επίπεδο της επιστημονικής διάκρισης. Αντίθετα, όπως υποστηρίζει, το ουσιαστικό στοίχημα είναι η ικανότητα της έρευνας να μετατρέπεται σε κοινωνική παρέμβαση, σε γνώση που γίνεται κατανοητή και προσβάσιμη σε περισσότερους ανθρώπους.

Μέσα από ενημερωτικές καμπάνιες, συμμετοχικές δράσεις και παρεμβάσεις σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, οι φοιτητές της Patras Medicine iGEM 2025 επιχείρησαν να κάνουν την επιστήμη πιο κοντινή στην καθημερινότητα, αλλά και να συμβάλουν στη μείωση του έντονου κοινωνικού στίγματος που συχνά συνοδεύει την παχυσαρκία.

Με αυτό το βλέμμα προς το αύριο, η ομάδα προβάλλει ένα μοντέλο επιστήμης που συνδυάζει την καινοτομία με την κοινωνική ευθύνη, ανοίγοντας δρόμο για πιο στοχευμένες και αποτελεσματικές θεραπευτικές προσεγγίσεις, με πραγματικό και μακροπρόθεσμο αντίκτυπο.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι ελεύθερη. Ωστόσο, λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, απαιτείται κράτηση στη γραμματεία της οργάνωσης, στα τηλέφωνα 2610 622250 τις ώρες λειτουργίας Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη από τις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι και Πέμπτη, Παρασκευή από τις 7 έως τις 9 το βράδυ, καθώς και στο 2610 277171 τις υπόλοιπες ώρες ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@koinotopia.gr

. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

