Πάτρα: Η Διονυσία Κουκίου δημοσιοποίησε το βίντεο με το bullying στο Γυμνάσιο Παραλίας – Τι είπε η θεία του θύματος

Με το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς, ένα περιστατικό βίας και ταπείνωσης ανάμεσα σε μαθητές Γυμνασίου στην Πάτρα είχε προκαλέσει σοκ και έντονο προβληματισμό.

Σύμφωνα με καταγγελίες που είχα γίνει γνωστές, τέσσερις μαθήτριες ηλικίας 14 και 15 ετών επιτέθηκαν σε μια 13χρονη συμμαθήτριά τους, έξω από το σχολικό συγκρότημα. Οι ανήλικες φέρονται να ανάγκασαν το κορίτσι να γονατίσει μπροστά τους και να τους φιλήσει τα πόδια, σε μια πράξη δημόσιου εξευτελισμού, ενώ κατέγραφαν το περιστατικό με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Το βίντεο της επίθεσης κυκλοφόρησε γρήγορα στα social media, καθώς αναρτήθηκε από το γνωστό μοντέλο Διονυσία Κουκίου, η οποία είναι θεία του θύματος. Η δημοσιοποίηση του υλικού έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις για το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού και τα όρια της ανεκτικότητας απέναντι σε τέτοιες συμπεριφορές.

Η Διονυσία Κουκίου έγραψε για την υπόθεση στα social media: «Με την ευκαιρία που δίνει η αναγνωρισιμότητα μου θέλω να πω τα εξής: Είναι ένα σοβαρό ζήτημα που αντιμετοπίζουν πολλά παιδιά στα σχολεία μας ο εκφοβισμός και η κακοποίηση. Το πρόβλημα λέμε συχνά ότι δεν ξεκινάει από τα παιδιά αλλά πολλές φορές από την οικογένεια και το περιβάλλον. Εγώ θα πω ότι δεν είναι σωστό να στοχοποιούμε πάντα τα παιδιά, τους καθηγητές ή τους γονείς αλλά να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τα αίτια του φαινομένου σε άλλα επίπεδα της γενίκευσης της βίας, της γενικής δυσαρέσκειας της αδικίας που επικρατεί, την καθυστέρηση της απόδοσης δικαιοσύνης, της έλλειψης δικαιοσύνης. Αυτά γεννούν τη βία και οι άνθρωποι μεμονωμένα. Οι καθηγητές τις περισσότερες φορές κάνουν ό,τι μπορούν για να βοηθήσουν αλλά συχνά αντιμετωπίζουν περιορισμούς από το σύστημα. Πιστεύω ότι κάθε παιδί αξίζει να ναιώθει ασφαλές και υποστηριζόμενο. Πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί για να δημιουργήσουμε ένα πιο υποστηρικτικό και ασφαλές περιβάλλον για όλα τα παιδιά».

Η υπόθεση απασχολεί τόσο τη σχολική κοινότητα όσο και τις αρμόδιες αρχές, καθώς οι γονείς του παιδιού ζητούν να ληφθούν άμεσα μέτρα για την προστασία των μαθητών και την παραδειγματική αντιμετώπιση ανάλογων περιστατικών.

Το περιστατικό αυτό έρχεται να υπενθυμίσει για ακόμη μία φορά το μέγεθος του προβλήματος του bullying στα σχολεία και την ανάγκη ευαισθητοποίησης, πρόληψης και ουσιαστικών παρεμβάσεων.

