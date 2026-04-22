Πάτρα: Η έκθεση «Τυπογραφίας Ίχνη» φωτίζει την ιστορία του Τύπου και των εκδόσεων στην πόλη

Έναν ξεχωριστό κύκλο εκδηλώσεων αφιερωμένο στην τυπογραφική διαδρομή της Πάτρας ανοίγει η Εταιρεία Αχαϊκών Σπουδών, με την έκθεση «Τυπογραφίας Ίχνη» να ξεκινά τη Δευτέρα 27 Απριλίου στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πατρών. Το αφιέρωμα συνδυάζει αρχειακό υλικό, ομιλίες, στρογγυλό τραπέζι και εργαστήρια, αναδεικνύοντας έναν σημαντικό πυρήνα της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης.

Πάτρα: Η έκθεση «Τυπογραφίας Ίχνη» φωτίζει την ιστορία του Τύπου και των εκδόσεων στην πόλη
22 Απρ. 2026 14:50
Pelop News

Ο κύκλος εκδηλώσεων με τίτλο «Τυπογραφίας Ίχνη» συνεχίζεται τις επόμενες μέρες από την Εταιρεία Αχαϊκών Σπουδών στην Πάτρα, στο πλαίσιο των δράσεών της για τη διαφύλαξη, μελέτη, ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του αχαϊκού χώρου.
Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στους χώρους της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πατρών και ξεκινούν τη Δευτέρα, 27 Απριλίου 2026, ώρα 6:30 μ.μ. με τα εγκαίνια έκθεσης αρχειακού υλικού για την τυπογραφία στην Πάτρα.

Στο πλαίσιο των εγκαινίων θα πραγματοποιηθούν ομιλίες από τους Γιώργο Ματθιόπουλο, σχεδιαστή και διδάσκοντα στο Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Γιάννη Παπαδόπουλο, εικαστικό, καθώς και στρογγυλό τραπέζι στο οποίο θα συμμετέχουν οι: Βαγγέλης Κασσαβέτης, σχεδιαστής και σύμβουλος οπτικής επικοινωνίας, Πάνος Παναγιωτόπουλος, τυπογράφος και Γιάννης Παπαδόπουλος. Την εκδήλωση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Παναγοπούλου. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης που θα διαρκέσει ως τις 11 Μαΐου θα προβάλλονται συνεντεύξεις τυπογράφων της πόλης και θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια παραδοσιακής τυπογραφίας για μαθητές σχολείων.

Η Πάτρα, με την κομβική θέση που κατείχε ως λιμάνι επικοινωνίας με τα Επτάνησα και τις ευρωπαϊκές χώρες, παράλληλα με τις εμπορικές και βιομηχανικές δραστηριότητες, ανέπτυξε και μία έντονη πνευματική κίνηση σε ένα πολυσυλλεκτικό κοινωνικό περιβάλλον. Κάτι τέτοιο οδήγησε στην ανάπτυξη της τυπογραφικής τέχνης που εξυπηρετούσε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από την ενημέρωση και το εμπόριο έως την παιδεία και τις τέχνες. Ορισμένα από τα τεκμήρια αυτής της τυπογραφικής τέχνης, μαζί με χαρακτηριστικές στιγμές από την ιστορία του Τύπου και των εκδόσεων στην πόλη, επιχειρεί να αναδείξει η συγκεκριμένη έκθεση.

Οι εκδηλώσεις της Εταιρείας Αχαϊκών Σπουδών πραγματοποιούνται με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και την αιγίδα και οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Στο αφιέρωμα συμπράττουν η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών, η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους Αχαΐας, το Μουσείο Τύπου της ΕΣΗΕΠΗΝ και το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, με τη συμβολή της εταιρείας Mosaic//Πολιτισμός & Δημιουργικότητα.

