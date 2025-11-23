Πάτρα: Η έπαυλη ξυπνά όταν πέφτει η νύχτα – Η «Π» πέρασε μια βραδιά στη Βίλα Λυμπερόπουλου ΦΩΤΟ
Οι θρύλοι για το σπίτι-κολαστήριο από την περίοδο της Κατοχής
Οι παλιοί απέφευγαν μέρη στα οποία είχε χυθεί αίμα. Κι αυτό γιατί θεωρούσαν ότι αυτά συνδέονταν με αρνητική ενέργεια, με σκοτεινές δυνάμεις, ότι ήταν χώροι που «κρατούσαν» αλυσοδέσμιες τις ψυχές των θυμάτων πριν την τελική κρίση.
Κρατούμενος και ο Ξανθόπουλος
Οι αναμνήσεις του Νίκου Ξανθόπουλου για τη βίλα Λυμπερόπουλου είναι συγκλονιστικές: «Οσο υπήρχε ο πατέρας στο σπίτι, εγώ οκτάχρονος αλώνιζα με τους φίλους μου τις παραλίες και τα χωράφια. Οι ξέγνοιαστες παιδικές μου μέρες τέλειωσαν όμως απότομα. Βγήκε ο πατέρας στο βουνό και μία μέρα, εμένα και τη μητέρα μου, μας ”μπαγλαρώσανε” οι καραμπινιέροι και μας πήγανε στην Πάτρα. Στο τέλος, μας κλείσανε φυλακή στην Εγλυκάδα, στο τρελάδικο του Λυμπερόπουλου που το χρησιμοποιούσαν τότε για φυλακή».
