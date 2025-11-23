Πάτρα: Η έπαυλη ξυπνά όταν πέφτει η νύχτα – Η «Π» πέρασε μια βραδιά στη Βίλα Λυμπερόπουλου ΦΩΤΟ

Οι θρύλοι για το σπίτι-κολαστήριο από την περίοδο της Κατοχής

Πάτρα: Η έπαυλη ξυπνά όταν πέφτει η νύχτα - Η «Π» πέρασε μια βραδιά στη Βίλα Λυμπερόπουλου ΦΩΤΟ
23 Νοέ. 2025 9:30
Pelop News

Οι παλιοί απέφευγαν μέρη στα οποία είχε χυθεί αίμα. Κι αυτό γιατί θεωρούσαν ότι αυτά συνδέονταν με αρνητική ενέργεια, με σκοτεινές δυνάμεις, ότι ήταν χώροι που «κρατούσαν» αλυσοδέσμιες τις ψυχές των θυμάτων πριν την τελική κρίση.

Η έπαυλη Λυμπερόπουλου στην Πάτρα είναι ένα τέτοιο μέρος. Ενα οίκημα που συνδέεται με πολλές αληθινές και φανταστικές ιστορίες από την περίοδο της Κατοχής μέχρι τις μέρες μας.

Για την τρίτη μας εξερεύνηση στον χώρο των πνευμάτων δεν χρειάστηκε να βρεθούμε στα όρια της Πάτρας, όπως συνέβη με το Σανατόριο στη Ζάστοβα ή τη Νερομάνα στην Κρήνη. Η βίλα Λυμπερόπουλου βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το -επίσης εγκαταλελειμμένο- 409 πρώην Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, το οποίο, όπως πάει, θα… στοιχειώσει κι αυτό!

Η έπαυλη χτίστηκε το 1898 και πήρε το όνομά της από τον πατρινό αρχιμανδρίτη και θεολόγο Αθανάσιο Λυμπερόπουλο, ο οποίος ήταν γόνος εύπορης οικογένειας των Πατρών. Μετά τον θάνατό του, το 1937, η περιουσία του, μέρος της οποίας ήταν και η βίλα της ιστορίας μας, κληροδοτήθηκε στο ίδρυμα «Αρτος Ζωής» με έδρα την Αθήνα.

Κατά την περίοδο της Κατοχής, πάνω από 200 άτομα, κυρίως νεαρής ηλικίας, φυλακίστηκαν εκεί, ενώ πολλά από αυτά εκτελέστηκαν από τους Ναζήδες που είχαν επιτάξει όλη την εγκατάσταση. Ο θρύλος λέει ότι ελάχιστοι από τους φυλακισμένους κατάφεραν να ελευθερωθούν ή να δραπετεύσουν από τη φυλακή της Γκεστάπο. Μάλιστα, εκείνη την περίοδο βρέθηκε κρατούμενος εκεί και ο μετέπειτα δημοφιλής ηθοποιός Νίκος Ξανθόπουλος, η οικογένεια του οποίου έμενε στα Αραχωβίτικα. Προφανώς, ο ίδιος γλύτωσε από τα χειρότερα λόγω της νεαρής του ηλικίας κι έτσι δεν θεωρήθηκε από τους κατακτητές ως δολιοφθορέας ή κατάσκοπος.

Σε κάθε περίπτωση, τη σκοτεινή περίοδο της Κατοχής η βίλα αιματοβάφτηκε και για χρόνια μετά την αποχώρηση των κατακτητών, οι κάτοικοι της περιοχής απέφευγαν να την πλησιάσουν ή να περάσουν από εκείνο το σημείο τα βράδια. Με το πέρασμα του χρόνου, η έπαυλη Λυμπερόπουλου έλαβε το όνομα «Βίλα 13», από το γρουσούζικο για τους περισσότερους νούμερο, το οποίο συνδέεται είτε για εμάς τους Ελληνες με την Τρίτη και 13 είτε για τους ξένους με την Παρασκευή και 13.

Οι ιστορίες που μας μετέφεραν οι παλιότεροι, για φρικιαστικά βασανιστήρια, για θαλάμους κολαστήρια και για δωμάτια νεκροταφεία, είναι πραγματικά σοκαριστικές, σε σημείο, μάλιστα, που επηρεαστήκαμε τόσο πολύ κατά τη βραδινή μας επίσκεψη στους πρόποδες του Γηροκομειού, ώστε να πιστέψουμε, προς στιγμήν, ότι ακούγαμε κραυγές και ουρλιαχτά πόνου από το εσωτερικό της έπαυλης. Μάταια, βέβαια, περιμέναμε να δούμε σκιές ή οπτασίες να περπατούν στα δώματα της βίλας ή στο διπλανό κτήμα του Μουρτζούχου στο οποίο η Ιστορία λέει ότι στις 4 Δεκεμβρίου 1943, ανήμερα της εορτής της Αγίας Βαρβάρας, είχαν εκτελεστεί 63 νέοι από τους Γερμανούς. Ο κόσμος του μεταφυσικού εκείνη τη βραδιά θα υπήρχε μόνο στο μυαλό μας. Ημασταν τυχεροί. Ή μήπως άτυχοι;

Το σίγουρο είναι ότι ετοιμόρροπη, πλέον, βίλα αποτελεί έναν μεγάλο αστικό μύθο για την Πάτρα. Κι αν δεν ήταν το παρακείμενο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας να φρουρεί τις πύλες του υλικού με τον άυλο κόσμο, αλλά και μερικά μέτρα πιο ψηλά στον δρόμο, το μοναστήρι του Προφήτη Ηλία, δύσκολα θα ξεπάγωνε το αίμα που έρρεε στις φλέβες μας. Οσο πιο κοντά πλησιάζεις στο απόκοσμο, τόσο μεγαλύτερο το ρίσκο να βασανιστεί η ψυχή σου, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που βασανίζονταν κάποτε οι αθώες ψυχές από την Κομαντατούρα…

Κρατούμενος και ο Ξανθόπουλος

Οι αναμνήσεις του Νίκου Ξανθόπουλου για τη βίλα Λυμπερόπουλου είναι συγκλονιστικές: «Οσο υπήρχε ο πατέρας στο σπίτι, εγώ οκτάχρονος αλώνιζα με τους φίλους μου τις παραλίες και τα χωράφια. Οι ξέγνοιαστες παιδικές μου μέρες τέλειωσαν όμως απότομα. Βγήκε ο πατέρας στο βουνό και μία μέρα, εμένα και τη μητέρα μου, μας ”μπαγλαρώσανε” οι καραμπινιέροι και μας πήγανε στην Πάτρα. Στο τέλος, μας κλείσανε φυλακή στην Εγλυκάδα, στο τρελάδικο του Λυμπερόπουλου που το χρησιμοποιούσαν τότε για φυλακή».

Δυστυχώς σήμερα, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει από Συλλόγους Αντιστασιακών για τη διάσωση του κτιρίου και τη μετατροπή του σε ένα χώρο μνήμης και τιμής των πεσόντων, τίποτα δεν έχει γίνει. Το μόνο που έχει «καταφέρει» η πόλη είναι το 1990, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, να τροποποιήσει το Σχέδιο Πόλεως και να αποφασίσει τον χαρακτηρισμό του κληροδοτήματος Λυμπερόπουλου ως κοινόχρηστου Πάρκου Εθνικής Αντίστασης, με διατήρηση, ως έχουν, των δυο κτισμάτων που υπάρχουν εκεί, δηλαδή της βίλας και του μικρού ιερού ναού της Αγίας Μαρίνης. Οι αρμόδιοι, όμως, μάλλον δεν έχουν ασχοληθεί με το κτίριο και τη συντήρησή του.

Βάλτε μας να ψάξουμε…

Πάτρα: Η έπαυλη ξυπνά όταν πέφτει η νύχτα - Η «Π» πέρασε μια βραδιά στη Βίλα Λυμπερόπουλου ΦΩΤΟ

Ο γράφων δεν πιστεύει στα φαντάσματα, στους εξωγήινους και σε άλλες απόκοσμες δυνάμεις. Είναι, όμως, στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ιστορία ή θρύλο έχετε να μας εξιστορήσετε για να το… ψάξουμε εμείς στη συνέχεια. Επικοινωνήστε, λοιπόν, μαζί μας ως εξής:

Ε-mail: pelop@pelop.gr, lampr_sport@yahoo.gr

Τηλέφωνα: 2610-312.530, 6942.407264

Viber: 6909.196125

Instagram: Kostasl1979

Την επόμενη εβδομάδα θα ασχοληθούμε με το στοιχειό της Πατρινέλας, της νέας κοπέλας που χτίστηκε ζωντανή στο Κάστρο της Πάτρας την περίοδο της Τουρκοκρατίας κι έκτοτε οι αλυσίδες της ηχούν στην πόλη πριν από κάποια μεγάλη καταστροφή.

