Πάτρα: Η έρευνα φοιτητών για την παχυσαρκία που έφερε διεθνή διάκριση στο επίκεντρο εκδήλωσης της Κοινο_Τοπίας

Η διεθνής διάκριση της ομάδας Patras Medicine iGEM 2025 και η ερευνητική της δουλειά γύρω από την παχυσαρκία βρέθηκαν στο επίκεντρο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στις 24 Απριλίου στον πολυχώρο της Κοινο_Τοπίας στην Πάτρα, με θέμα τις μελλοντικές θεραπείες και τις δυνατότητες που ανοίγει η συνθετική βιολογία.

Η εκδήλωση, που έγινε με πρωτοβουλία της Κοινο_Τοπίας, έδωσε στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά το έργο μιας ομάδας φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία όχι μόνο διακρίθηκε διεθνώς, αλλά κατάφερε να φέρει και μια ιστορική επιτυχία για την ελληνική συμμετοχή στον διαγωνισμό iGEM.

Η ομάδα που έφερε χρυσό μετάλλιο και παγκόσμια διάκριση

Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι φοιτητές της ομάδας Patras Medicine iGEM 2025: Αγγελική Αλεξοπούλου, Αρετή Δανελάτου, Ειρήνη Διαλυνάκη, Ζωή Ανδριάνα Δίπλα, Ιωάννης Μπαλάσης, Βαλεντίνα Θεοδώρα Ντεντιάεβα, Γεώργιος Παναγιωτόπουλος, Λυδία Ρέππα και Σμαραγδή Τετράδη, ενώ παρούσα ήταν και η Ευαγγελία Κουφογιάννη από την ομάδα iGEM 2026.

Μαζί τους βρέθηκαν οι καθηγητές και επιστημονικά υπεύθυνοι της ομάδας, Σπυρίδων Μουρτάς και Ζωή Πιπερίγκου, καθώς επίσης μέλη του διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών, φοιτητές του ιδρύματος και μέλη της Κοινο_Τοπίας.

Το ενδιαφέρον της βραδιάς επικεντρώθηκε στην παρουσίαση του βραβευμένου project της ομάδας, το οποίο της χάρισε το Χρυσό Μετάλλιο στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Συνθετικής Βιολογίας iGEM 2025. Η διάκριση αυτή έφερε την ομάδα ανάμεσα στις 10 κορυφαίες προπτυχιακές ομάδες παγκοσμίως, ενώ παράλληλα της εξασφάλισε και το βραβείο “Best Therapeutics Project”, το οποίο, όπως επισημάνθηκε, κατακτάται για πρώτη φορά από ελληνική ομάδα στον θεσμό.

Η έρευνα για την παχυσαρκία και η κοινωνική της διάσταση

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, τα μέλη της ομάδας παρουσίασαν το ερευνητικό τους έργο για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας μέσα από εργαλεία συνθετικής βιολογίας, εξηγώντας τη μεθοδολογία που ακολούθησαν, το επιστημονικό υπόβαθρο της προσπάθειας, αλλά και την κοινωνική διάσταση του εγχειρήματος.

Η παρουσίαση δεν περιορίστηκε μόνο στο ακαδημαϊκό ή τεχνικό σκέλος. Αντίθετα, επιχείρησε να φωτίσει και τον τρόπο με τον οποίο μια ερευνητική ιδέα μπορεί να συνδέεται με πραγματικά ζητήματα δημόσιας υγείας και μελλοντικών θεραπευτικών λύσεων, στοιχείο που έδωσε ακόμη μεγαλύτερο βάρος στη συζήτηση.

Παράλληλα, παρουσιάστηκε και το νέο project της ομάδας Patras Medicine iGEM 2026, που θα εκπροσωπήσει το Πανεπιστήμιο Πατρών στον επόμενο διαγωνισμό, δείχνοντας τη συνέχεια και τη δυναμική που έχει αποκτήσει πλέον η συγκεκριμένη προσπάθεια.

Ο ρόλος των φοιτητών και η φιλοσοφία της ομάδας

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ομάδα, με τους επιστημονικά υπευθύνους να τονίζουν ότι οι φοιτητές δεν έχουν απλώς έναν βοηθητικό ρόλο, αλλά αναλαμβάνουν οι ίδιοι πρωτοβουλίες και ενεργό συμμετοχή στην υλοποίηση του project.

Όπως επισημάνθηκε, μέσα από αυτή τη διαδικασία καλλιεργούνται ουσιαστικές δεξιότητες, όπως η συνεργασία, η ανάληψη ευθύνης, η διαχείριση προβλημάτων και η ενεργή εμπλοκή στην ερευνητική διαδικασία. Πρόκειται για ένα μοντέλο δουλειάς που δεν περιορίζεται στη γνώση, αλλά επενδύει στη συγκρότηση νέων επιστημόνων με αυτονομία, κρίση και δημιουργική σκέψη.

Στο προσκήνιο και το πρόβλημα της χρηματοδότησης

Ένα από τα βασικά ζητήματα που αναδείχθηκαν στη διάρκεια της βραδιάς ήταν η δυσκολία χρηματοδότησης τέτοιων προσπαθειών. Η ομάδα, όπως επισημάνθηκε, αντιμετωπίζει διαχρονικά εμπόδια στην εξεύρεση πόρων τόσο για τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό όσο και για την ίδια την υλοποίηση του ερευνητικού έργου.

Η συζήτηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς πρόκειται για πρωτοβουλίες αριστείας που παράγουν μετρήσιμο αποτέλεσμα, διεθνείς διακρίσεις και ουσιαστικό επιστημονικό αποτύπωμα, αλλά εξακολουθούν να αναζητούν την αναγκαία οικονομική στήριξη.

Στο πλαίσιο αυτό, απότοκος της εκδήλωσης ήταν και η οικονομική ενίσχυση της προσπάθειας από παρευρισκόμενους. Η Κοινο_Τοπία ανακοίνωσε μάλιστα ότι θα συνεχίσει να συγκεντρώνει δωρεές από μέλη και φίλους έως το τέλος Μαΐου, για όσους επιθυμούν να στηρίξουν συμβολικά τη συμμετοχή ομάδας του Πανεπιστημίου Πατρών στον θεσμό.

Γόνιμος διάλογος και μήνυμα για το μέλλον

Μετά το τέλος της παρουσίασης ακολούθησε συζήτηση ανάμεσα στο κοινό, τους φοιτητές και τους καθηγητές, μέσα από την οποία αναπτύχθηκε ένας ουσιαστικός διάλογος γύρω από την έρευνα, τις δυσκολίες της επιστημονικής καινοτομίας και τις δυνατότητες που ανοίγονται για τη νέα γενιά επιστημόνων.

Η εκδήλωση λειτούργησε τελικά ως μια διπλή υπενθύμιση. Από τη μία, ανέδειξε το υψηλό επίπεδο των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών, τη δημιουργικότητα και τη δυνατότητά τους να καινοτομούν και να διακρίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Από την άλλη, έφερε ξανά στην επιφάνεια το ποιοτικό έργο που παράγεται στα ελληνικά πανεπιστήμια και την ανάγκη αυτό να στηρίζεται ουσιαστικά και όχι αποσπασματικά.

Η βραδιά στην Κοινο_Τοπία κατέγραψε έτσι κάτι περισσότερο από μια επιτυχημένη παρουσίαση: κατέγραψε μια ισχυρή υπενθύμιση ότι στην Πάτρα παράγεται έρευνα με διεθνές αποτύπωμα και ότι η νέα γενιά επιστημόνων μπορεί να ανοίγει δρόμους, όταν βρίσκει χώρο, στήριξη και εμπιστοσύνη.

