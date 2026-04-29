Πάτρα: Κόκκινα γεράνια στη Ρήγα Φεραίου και λουλούδια σε πλατείες ενόψει Πρωτομαγιάς ΦΩΤΟ

Με φόντο την Πρωτομαγιά και την ανοιξιάτικη εικόνα που επιχειρεί να δώσει στο κέντρο και στις γειτονιές της πόλης, ο Δήμος Πατρέων προχωρά σε νέες παρεμβάσεις καλλωπισμού, με το Τμήμα Πρασίνου να βρίσκεται από το πρωί επί ποδός.

Εργαζόμενοι του Δήμου φυτεύουν κόκκινα γεράνια στις ζαρντινιέρες της Ρήγα Φεραίου, ενώ παράλληλα ενισχύουν σημεία όπου έλειπαν φυτεύσεις ή όπου οι υπάρχουσες ζαρντινιέρες είχαν υποστεί φθορές, δίνοντας πιο φροντισμένη εικόνα σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους άξονες του κέντρου της Πάτρας.

Η παρέμβαση στη Ρήγα Φεραίου αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου εποχικού καλλωπισμού που δεν περιορίζεται μόνο στον πεζόδρομο. Όπως γίνεται γνωστό, η φύτευση πολύχρωμων φυτών θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες σε κομβικά σημεία του κέντρου, αλλά και σε πλατείες σε όλη την έκταση του Δήμου.

Παρεμβάσεις στο κέντρο και στις πλατείες

Ο σχεδιασμός του Τμήματος Πρασίνου περιλαμβάνει στοχευμένες παρεμβάσεις σε σημεία όπου η εικόνα του αστικού ιστού χρειάζεται ενίσχυση, είτε μέσα από νέες φυτεύσεις είτε μέσα από αποκατάσταση υφιστάμενων στοιχείων πρασίνου.

Στη Ρήγα Φεραίου, εκτός από τη φύτευση των κόκκινων γερανιών, τοποθετήθηκαν και επιπλέον ζαρντινιέρες σε θέσεις όπου μέχρι σήμερα δεν υπήρχαν ή όπου είχαν καταστραφεί. Η παρέμβαση αυτή αλλάζει σταδιακά την όψη του πεζοδρόμου, ενόψει και των ημερών της Πρωτομαγιάς, που παραδοσιακά συνδέονται με το λουλούδι και την αίσθηση ανανέωσης στην πόλη.

Κάλεσμα στους επαγγελματίες να «υιοθετήσουν» τις ζαρντινιέρες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η προτροπή των υπευθύνων του Τμήματος Πρασίνου προς τους επαγγελματίες της πόλης, μπροστά από τα καταστήματα των οποίων βρίσκονται οι ζαρντινιέρες.

Ο Δήμος τους καλεί ουσιαστικά να τις «υιοθετήσουν», συμβάλλοντας στην καθημερινή φροντίδα και προστασία τους, ώστε η εικόνα που διαμορφώνεται με τις νέες φυτεύσεις να διατηρηθεί και το επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ανταπόκριση μέχρι στιγμής είναι θετική, στοιχείο που δείχνει πως υπάρχει διάθεση συμμετοχής και συνεργασίας στη φροντίδα του δημόσιου χώρου.

Εργασίες και στο άνθινο ρολόι της Τριών Συμμάχων

Παράλληλα, εργασίες γίνονται και σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σημεία της παραλιακής ζώνης της Πάτρας, το άνθινο ρολόι στην πλατεία Τριών Συμμάχων.

Εκεί, οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν ενίσχυση της σύνθεσης με ακόμη περισσότερα λουλούδια, ώστε το σημείο να αποκτήσει πιο πλούσια και προσεγμένη εικόνα. Το άνθινο ρολόι αποτελεί σταθερά σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες και η ανανέωσή του εντάσσεται στον ίδιο ανοιξιάτικο σχεδιασμό αισθητικής αναβάθμισης της πόλης.

Ανοιξιάτικη εικόνα στην Πάτρα ενόψει των ημερών

Οι παρεμβάσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο όπου η Πάτρα προετοιμάζεται για τις εκδηλώσεις της Πρωτομαγιάς και επιδιώκει να δώσει πιο ζωντανό και φροντισμένο χρώμα στους δημόσιους χώρους της.

Με τις νέες φυτεύσεις να επεκτείνονται τις επόμενες ημέρες και σε άλλα σημεία, το στοίχημα για τον Δήμο είναι η ανανέωση της εικόνας πλατειών, πεζοδρόμων και κεντρικών αναφορών της πόλης, μέσα από μικρές αλλά ορατές παρεμβάσεις που συνδέουν την καθημερινότητα με το πράσινο και το λουλούδι.

