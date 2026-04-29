Πάτρα: Τετραήμερο εκδηλώσεων για τον Μάη με Ανθεστήρια, συναυλίες, χορό και γλέντι στην πόλη

Η Πάτρα ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Μάη με ένα πολυήμερο πρόγραμμα εκδηλώσεων που συνδυάζει το γιορτινό στοιχείο της άνοιξης με τον συμβολισμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς. Ο Δήμος Πατρέων οργανώνει ένα τετραήμερο δράσεων με επίκεντρο τα λουλούδια, τη μουσική, τον χορό και το τραγούδι, δίνοντας ταυτόχρονα χώρο και στα μηνύματα των εργατικών αγώνων.

Η πόλη ανοίγει το πρόγραμμα την Πέμπτη 30 Απριλίου, με φόντο τα Υψηλά Αλώνια και την πλατεία Ομονοίας, ενώ οι εκδηλώσεις συνεχίζονται τις επόμενες ημέρες με συναυλίες, γιορτές για τα χορευτικά συγκροτήματα και μια μεγάλη υπαίθρια latin βραδιά στο κέντρο της Πάτρας.

Ανθεστήρια και χορευτικά στα Υψηλά Αλώνια

Η έναρξη των φετινών εκδηλώσεων θα γίνει την Πέμπτη 30 Απριλίου στις 19.00, στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων, όπου θα πραγματοποιηθούν τα Ανθεστήρια και η γιορτή χορευτικών συγκροτημάτων.

Στις δύο εξέδρες που έχουν στηθεί στον χώρο θα παρουσιαστούν χορευτικά σχήματα από πολιτιστικούς συλλόγους, συνδέσμους και σωματεία, με κάθε ομάδα να παρουσιάζει για περίπου δέκα λεπτά χορούς από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Παράλληλα, περιμετρικά της πλατείας θα αναπτυχθούν οι καθιερωμένοι πάγκοι με άνθινες συνθέσεις, δίνοντας στο σημείο το γνώριμο ανοιξιάτικο χρώμα των ημερών.

Λίγο νωρίτερα, στις 18.00, έχει προγραμματιστεί μια ιδιαίτερη στιγμή πριν από την επίσημη έναρξη. Ένα ζευγάρι από κάθε συμμετέχον συγκρότημα, ντυμένο με την παραδοσιακή φορεσιά της περιοχής που εκπροσωπεί, θα βρίσκεται στο επάνω μέρος στις σκάλες της Τριών Ναυάρχων για φωτογράφηση.

Λαϊκό γλέντι και δεύτερο σημείο αναφοράς στην Ομόνοια

Η πρώτη ημέρα των εκδηλώσεων δεν θα περιοριστεί στα Υψηλά Αλώνια. Από τις 20.30, η πλατεία Ομονοίας θα μετατραπεί σε δεύτερο βασικό πυρήνα του γιορτινού προγράμματος.

Εκεί θα στηθεί λαϊκό γλέντι με την Ορχήστρα του Λύσανδρου Παναγόπουλου, η οποία θα παρουσιάσει παραδοσιακά τραγούδια, ενώ στη σκηνή θα εμφανιστούν και τα τέσσερα τελευταία συγκροτήματα που θα συμμετάσχουν νωρίτερα στα πατάρια των Υψηλών Αλωνίων. Με αυτόν τον τρόπο, η γιορτή θα απλωθεί σε δύο διαφορετικά σημεία της πόλης, δίνοντας πιο ανοιχτό χαρακτήρα στην πρώτη βραδιά του εορτασμού.

Συναυλία για την Εργατική Πρωτομαγιά

Το πρόγραμμα συνεχίζεται την Παρασκευή 1η Μαΐου 2026 στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων. Στις 12.30 θα πραγματοποιηθεί συναυλία αφιερωμένη στην Εργατική Πρωτομαγιά, με επίκεντρο το μήνυμα των κοινωνικών και εργατικών αγώνων.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ξεχωρίζει η αναφορά «Άμα χάσουμε εμείς θα κερδίσουν οι άλλοι», ενώ η Πρωτομαγιά αποδίδεται και με διεθνείς αναφορές, ως “Mayday”, “Festa del Lavoro”, “Dia del Travalo”, “Tag der Arbeit” και “Emek ve Dayanisma Gunu”, υπογραμμίζοντας τον οικουμενικό χαρακτήρα της ημέρας.

Γιορτή στα Παλαιά Δημοτικά Σφαγεία

Το Σάββατο 2 Μαΐου 2026 το πρόγραμμα μεταφέρεται στα Παλαιά Δημοτικά Σφαγεία. Στις 21.00 θα πραγματοποιηθεί συναυλία – γιορτή αφιερωμένη στα χορευτικά συγκροτήματα που συμμετείχαν στη γιορτή των προηγούμενων ημερών.

Η βραδιά αναμένεται να λειτουργήσει ως συνέχεια του τετραημέρου, φέρνοντας ξανά κοντά τις ομάδες που έδωσαν παλμό στις εκδηλώσεις και διατηρώντας το γιορτινό κλίμα σε έναν χώρο που έχει ταυτιστεί με σημαντικές πολιτιστικές δράσεις της Πάτρας.

Open Street Latin Party στο κέντρο της Πάτρας

Ο κύκλος των φετινών εκδηλώσεων ολοκληρώνεται την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026 στους πεζοδρόμους της Αγίου Νικολάου και της Μαιζώνος, με μια υπαίθρια latin γιορτή για την Παγκόσμια Ημέρα Χορού.

Το Open Street Latin Party θα πραγματοποιηθεί με το συγκρότημα Cubanita Sextet, μεταφέροντας τον ρυθμό στο κέντρο της πόλης και δίνοντας πιο εξωστρεφή και ζωντανό τόνο στο κλείσιμο του προγράμματος.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στην Πάτρα

Πέμπτη 30 Απριλίου 2026

Πλατεία Υψηλών Αλωνίων, 19.00: Ανθεστήρια και γιορτή χορευτικών συγκροτημάτων

Πλατεία Ομονοίας, 20.30: Λαϊκό γλέντι με την Ορχήστρα του Λύσανδρου Παναγόπουλου

Παρασκευή 1η Μαΐου 2026

Πλατεία Υψηλών Αλωνίων, 12.30: Συναυλία για την Εργατική Πρωτομαγιά

Σάββατο 2 Μαΐου 2026

Παλαιά Δημοτικά Σφαγεία, 21.00: Συναυλία – γιορτή για τα χορευτικά συγκροτήματα

Τετάρτη 6 Μαΐου 2026

Πεζόδρομοι Αγίου Νικολάου και Μαιζώνος: Open Street Latin Party με τους Cubanita Sextet

Η φετινή υποδοχή του Μάη στην Πάτρα απλώνεται σε γειτονιές, πλατείες και ανοιχτούς δημόσιους χώρους, συνδέοντας την άνοιξη, την παράδοση, τη συλλογική μνήμη και τη ζωντανή πολιτιστική παρουσία της πόλης σε ένα ενιαίο πρόγραμμα με πολλαπλές στάσεις.

