Διακοπτό: Μια βραδιά για τον Μίμη Πλέσσα με χορωδίες, ορχήστρα και ελεύθερη είσοδο

Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη σε έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς της ελληνικής μουσικής φιλοξενεί το Σάββατο 2 Μαΐου το Διακοπτό, με τον Δήμο Αιγιαλείας να τιμά το έργο του Μίμη Πλέσσα μέσα από μια συναυλία με τίτλο «Ένας ουρανός μ’ αστέρια».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 8 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο Διακοπτού και εντάσσεται στον πολιτιστικό προγραμματισμό του Δήμου Αιγιαλείας, με τη συμμετοχή των Δημοτικών Χορωδιών της Δημοτικής Ενότητας Διακοπτού. Στη σκηνή θα βρεθούν η Χορωδία Ενηλίκων Διακοπτού και η Παιδική – Νεανική Χορωδία Διακοπτού, σε μια βραδιά αφιερωμένη στο μουσικό αποτύπωμα του εμβληματικού συνθέτη.

Αφιέρωμα στον Μίμη Πλέσσα στο Διακοπτό

Το πρόγραμμα είναι αφιερωμένο στον Μίμη Πλέσσα, τον δημιουργό που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στο ελαφρολαϊκό τραγούδι και συνέδεσε το όνομά του με μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές μουσικές στιγμές του ελληνικού κινηματογράφου. Μέσα από τις μελωδίες και τα τραγούδια του, η παράσταση επιχειρεί να ενώσει διαφορετικές γενιές και να φέρει ξανά στο προσκήνιο ένα έργο που παραμένει ζωντανό και αναγνωρίσιμο.

Οι χορωδοί θα παρουσιάσουν γνωστές επιτυχίες του μεγάλου συνθέτη, σε ένα πρόγραμμα που στηρίζεται στη δύναμη της συλλογικής ερμηνείας και στη διαχρονική απήχηση των τραγουδιών του.

Χορωδίες και ορχήστρα στη σκηνή

Τις δύο χορωδίες θα πλαισιώσει ορχήστρα, η οποία αποτελείται από τους:

Γιάννη Καραμάνο στην κιθάρα

Βαγγέλη Καρατζά στο μπουζούκι

Πέπη Σπηλιωτοπούλου στο φλάουτο

Παναγιώτη Στούρα στο ακορντεόν

Τη διεύθυνση της ορχήστρας και των χορωδιών έχει η Μπέσσυ Νάσση, η οποία θα συνοδεύει και στο πιάνο, δίνοντας τον μουσικό τόνο σε μια βραδιά που αναμένεται να κινηθεί ανάμεσα στη νοσταλγία, τη μελωδία και τη ζωντανή σκηνική παρουσία.

Η μουσική εκδήλωση διοργανώνεται με τον συντονισμό της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Αδέσποτων Ζώων και θα είναι ανοιχτή για το κοινό με ελεύθερη είσοδο.

Η πρωτοβουλία αυτή δίνει στους κατοίκους της Αιγιάλειας και της ευρύτερης περιοχής την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια βραδιά αφιερωμένη σε έναν δημιουργό που έχει ταυτιστεί με μερικά από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του ελληνικού ρεπερτορίου, μέσα από τη δουλειά τοπικών χορωδιών και μουσικών.

Οι πληροφορίες της εκδήλωσης

Τίτλος εκδήλωσης: «Ένας ουρανός μ’ αστέρια»

Ημερομηνία: Σάββατο 2 Μαΐου 2026

Ώρα: 20:00

Χώρος: Πνευματικό Κέντρο Διακοπτού

Είσοδος: Ελεύθερη

Η βραδιά στο Διακοπτό αναμένεται να αποτελέσει μια ζεστή μουσική συνάντηση με το έργο του Μίμη Πλέσσα, δίνοντας χώρο στις φωνές των χορωδιών και στις μελωδίες που έχουν συνοδεύσει γενιές ακροατών.

