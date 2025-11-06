Πάτρα: Η πόλη ασφυκτιά από το κυκλοφοριακό – Θέσεις στάθμευσης ζητούν έμποροι και Ταξί

Εντονες ανησυχίες από δύο επαγγελματικούς κλάδους για τη νέα κυκλοφοριακή συνθήκη στο κέντρο και από τις αλλαγές που έρχονται.

Πάτρα: Η πόλη ασφυκτιά από το κυκλοφοριακό - Θέσεις στάθμευσης ζητούν έμποροι και Ταξί Η πρόσβαση στο κέντρο είναι πλέον περιορισμένη
06 Νοέ. 2025 12:00
Πολλές φορές η «Πελοπόννησος» έχει αναδείξει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της πόλης που είναι το κυκλοφοριακό, όμως το ζήτημα είναι ότι πλέον όλο και περισσότεροι κλάδοι εκπέμπουν κραυγή αγωνίας και ζητούν λύση.

Ο ένας κλάδος που έθεσε το θέμα είναι το ΔΣ του Εμπορικού Συλλόγου της Πάτρας, το οποίο με ανακοίνωσή του έκανε γνωστό ότι μετά από συνεννόηση των 13 εκ των 15 μελών του διοικητικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων και των τεσσάρων μελών της Εμπορικής Ανανέωσης, αποφάσισαν να θέσουν ερωτηματολόγιο προς τους πολίτες σχετικά με το ζήτημα του κυκλοφοριακού.

Η ανακοίνωση του Εμπορικού, μεταξύ άλλων, αναφέρει: «Το ΔΣ του Εμπορικού Συλλόγου εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την κατάσταση που επικρατεί στο οδικό δίκτυο του κέντρου και των εμπορικών περιοχών της πόλης.
Το κυκλοφοριακό πρόβλημα έχει λάβει πλέον εκρηκτικές διαστάσεις, επηρεάζοντας άμεσα τόσο τη λειτουργία των επιχειρήσεων όσο και την καθημερινότητα εργαζομένων και καταναλωτών. Η δυσκολία πρόσβασης στο εμπορικό κέντρο, η έλλειψη θέσεων στάθμευσης, η ανεπαρκής σήμανση και ρύθμιση των οδών, καθώς και η απουσία συντονισμού μεταξύ Δήμου, Τροχαίας και φορέων, έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση ασφυξίας που πλήττει την αγορά της Πάτρας. Ο Εμπορικός Σύλλογος τονίζει ότι η ομαλή κυκλοφορία και η εύκολη πρόσβαση αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα του εμπορίου και την ανάπτυξη της πόλης. Ο Σύλλογος δεν είναι αντίθετος στις παρεμβάσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της κινητικότητας και της ποιότητας ζωής, είναι αντίθετος στην προχειρότητα, την έλλειψη σχεδίου και διαλόγου».

Η ανακοίνωση καταλήγει υπογραμμίζοντας ότι ανάλογα και με τις απαντήσεις που θα ληφθούν από το ερωτηματολόγιο θα παρουσιαστούν το επόμενο διάστημα και οι προτάσεις του ΔΣ.

Γιώργος Σιδέρης

ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΤΩΣΗ ΤΖΙΡΟΥ ΣΤΑ ΤΑΞΙ

Δεν είναι όμως μόνο οι έμποροι που διαμαρτύρονται, αλλά και ο κλάδος των ταξί που είναι μέρος της καθημερινότητας του κέντρου και έχουν υποστεί το δικό τους πλήγμα από τις αλλαγές με τους πεζόδρομους.

Η «Πελοπόννησος» μίλησε με τον Γιώργο Σίδερη, πρόεδρο στο Σωματείο Ταξί Πατρών, ο οποίος αναφέρθηκε στα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο.

Ο Γιώργος Σίδερης μίλησε για πτώση τζίρου, η οποία σε σημαντικό ποσοστό οφείλεται στο έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα.

Ο Γιώργος Σίδερης τόνισε: «Τους τελευταίους μήνες στην Πάτρα το πρόβλημα είναι πιο οξύ από ποτέ και έχουμε πτώση τζίρου η οποία αγγίζει το 15-20%. Για μένα υπάρχει σίγουρα οικονομικό πρόβλημα, με την ακρίβεια να μαστίζει τα νοικοκυριά, όμως σημαντικό ρόλο έχει παίξει και το κυκλοφοριακό πρόβλημα που υπάρχει ειδικά στο κέντρο της πόλης. Μετά την πεζοδρόμηση, έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα, ακόμα και με τις πιάτσες που έχουν μεταφερθεί.

Πολλές φορές δεχόμαστε επίθεση από ΙΧ που παρκάρουν στις θέσεις που έχουμε πιάτσα και δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Για αυτόν τον λόγο έχουμε ζητήσει από την Αστυνομία να αυξήσει τις περιπολίες της στα σημεία που έχουμε πιάτσες και παρουσιάζονται τα περισσότερα προβλήματα. Ειδικά στην οδό Ερμού έχουμε συχνά φαινόμενα και εκτός από εκεί θέλουμε αστυνόμευση στην οδό Καραϊσκάκη, αλλά και στη συμβολή των οδών Κανάρη-Πατρέως για να βελτιωθεί η εικόνα».
