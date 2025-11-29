Πάτρα: Η πόλη γιορτάζει τον Άγιο Ανδρέα με λαμπρότητα ΔΕΙΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ – Ρετρό-αφιέρωμα σε εορτασμούς του παρελθόντος

Η παρουσία του πρώτου πολίτη της χώρας, του προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, στους φετινούς εορτασμούς του Αγίου Ανδρέα, θα λαμπρύνει την πόλη μας.

Μετά από μια 8ετία από την τελευταία παρουσία του ανώτατου πολιτειακού άρχοντα στην εορτή του Πολιούχου της Πάτρας, ο εορτασμός θα λάβει εκ νέου την πρέπουσα σπουδαιότητα κι αυτό χάρη στην πρόσκληση του Μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσοστόμου, την οποία αποδέχθηκε ο ΠτΔ. Στους εορτασμούς, μάλιστα, την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας, ενώ θα δώσουν «παρών» ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός.

Παράλληλα, η παρουσία δώδεκα Ιεραρχών της Εκκλησίας της Ελλάδας (Ναυπάκτου κι Αγίου Βλασίου, Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, Σερρών και Νιγρίτης, Μάνης, Μαντινείας και Κυνουρίας, Ηλείας και Ωλένης, Ιερισσού, Αγίου Ορους και Αρδαμερίου, Αλεξανδρουπόλεως, Ζιχνών και Νευροκοπίου, Ζακύνθου, Φθιώτιδος, Κορίνθου) δημιουργεί κλίμα βυζαντινής μεγαλοπρέπειας, σε μια γιορτή που παραδοσιακά αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες της Ορθοδοξίας στη χώρα μας.

Το πρόγραμμα ακολουθιών:

ΣΑΒΒΑΤΟ 29/11: Μέγας Πανηγυρικός Πολυαρχιερατικός Εσπερινός (18.00), ιερά αγρυπνία (22.00).

ΚΥΡΙΑΚΗ 30/11: Ορθρος και Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία (07.00), Δοξολογία (10.45), λιτάνευση της Αγίας Κάρας και της ιερής εικόνας του Αγίου Ανδρέα (11.00), μεθέορτος Εσπερινός και ιερά παράκληση (18.00).

Η «Π» παρουσιάζει σήμερα ρετρό-αφιέρωμα σε εορτασμούς Αγίου Ανδρέα του παρελθόντος, με την παρουσία Προέδρων Δημοκρατίας και πρωθυπουργών.

Εορτές με βασιλικές παρουσίες

Η παρουσία του ΠτΔ αύριο στην Πάτρα, μας θύμισε τις εποχές όπου οι Ελληνες βασιλείς βρίσκονταν πάντα στην πόλη την ημέρα της γιορτής του Αγίου Ανδρέα. Ο βασιλιάς Παύλος και η βασίλισσα Φρειδερίκη συνοδεύονταν από τα παιδιά τους, τον (τότε) διάδοχο Κωνσταντίνο και τις πριγκίπισσες Σοφία και Ειρήνη και η παρουσία τους έδινε άλλη αίγλη στην πόλη. Εφθαναν συνήθως με πλοίο, τον «Πολεμιστή», κι από εκεί, μετά την επίσημη υποδοχή εκ μέρους των Αρχών, κατευθύνονταν στον παλαιό ναό του Αγίου Ανδρέου για να παρακολουθήσουν τη Δοξολογία μαζί με την πολιτική ηγεσία του τόπου και τους αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων. Μετά το τέλος της Δοξολογίας, με ανοικτό αυτοκίνητο, έκαναν την ίδια διαδρομή με εκείνη της λιτανείας (Αγίου Ανδρέου-Αγίου Νικολάου-Μαιζώνος) και σταματούσαν στο Δημαρχείο, από το κεντρικό μπαλκόνι του οποίου παρακολουθούσαν τη λιτανεία. Οταν στην πλατεία Γεωργίου Α΄ και Μαιζώνος εμφανίζονταν τα εξαπτέρυγα, κατέβαιναν στην είσοδο του Δημαρχείου περιμένοντας να φθάσει η πομπή. Προσκυνούσαν τα ιερά λείψανα του Αγίου Ανδρέου και παρακολουθούσαν τη δέηση, που τελείτο έξω από το Δημαρχείο. Οταν η λιτανεία συνέχιζε την πορεία της ως τον παλαιό ναό -ο νέος τότε κατασκευαζότα – επέστρεφαν στο γραφείο του δημάρχου, όπου γινόταν η παρουσίαση των διευθυντών των δημοσίων υπηρεσιών και συζήτηση μαζί τους. Η επίσκεψή τους συνδυαζόταν με εγκαίνια υπηρεσιών, προνοιακών δομών, αλλά και εργοστασίων (Pirelli). Μάλιστα, το 1966 ο βασιλιάς Κωνσταντίνος εγκαινίασε το Πανεπιστήμιο Πατρών.

