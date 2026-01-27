Πάτρα: Η «Σκυλίσια Ζωή» με διπλή παράσταση στο Επίκεντρο+

Στην Πάτρα η μαύρη κωμωδία «Σκυλίσια ζωή»  το Σάββατο 7/02/2026.

Πάτρα: Η «Σκυλίσια Ζωή» με διπλή παράσταση στο Επίκεντρο+
27 Ιαν. 2026 9:04
Pelop News

Η μαύρη κωμωδία «Σκυλίσια ζωή» της Μάρτα Μπουτσάκα σε σκηνοθεσία Αννέτας Παπαθανασίου επιστρέφει στην Πάτρα το Σάββατο 7/02/2026 με διπλή παράσταση.

Το «Σκυλίσια Ζωή»  έρχεται στο Επίκεντρο+ για μία μόνον παράσταση με ηθοποιούς τον Γιώργο Τσαπόγα και την Εύη Γιαννακοπούλου.

Η Αννέτα Παπαθανασίου σκηνοθετεί ένα σύγχρονο έργο με γρήγορες εναλλαγές που αγγίζει θέματα όπως οι σχέσεις, η οικογένεια, ο γάμος, η απιστία, οι φοβίες, οι αρρώστιες, ο θάνατος.

Υπόθεση

Δύο αδέρφια, ο Αντώνης και η Στέλλα έρχονται αντιμέτωποι με σοβαρές αποφάσεις που πρέπει να πάρουν για τη ζωή τους, για τις απιστίες, τα διαζύγια, τις αρρώστιες, τις φοβίες, τους έρωτες, την οικογένεια, τη μητέρα, την αγάπη, τον θάνατο. Το έργο πραγματεύεται με ευαισθησία και χιούμορ, την ζωή και τον θάνατο καθώς και το πόσο μπορούμε ή πρέπει να αποφασίζουμε για αυτά.

11 σκηνές με γρήγορες εναλλαγές και ανατροπές περιγράφουν την καθημερινότητα δύο αδερφών, την σχέση τους με την οικογένεια και την αδυναμία αποδοχής του θανάτου. Η συγγραφέας Μάρτα Μπουτσάκα χειρίζεται όλα τα μεγάλα ζητήματα της ζωής, με εξαιρετικό τρόπο, με συγκίνηση, χιούμορ και αρκετή δόση τρέλας.
Θα σκότωνες κάποιον που αγαπάς; Αναρωτιέται.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Συγγραφέας: Μάρτα Μπουτσάκα

Μετάφραση: Μαρία Χατζηεμμανουήλ

Σκηνοθεσία: Αννέτα Παπαθανασίου

Ηθοποιοί: Γιώργος Τσαπόγας, Εύη Γιαννακοπούλου

Σκηνικά – Κοστούμια: Ματίνα Μέγκλα

Κίνηση: Βρισηίδα Σολωμού

Μουσική – Μουσική επιμέλεια: Μαρία Χριστίνα Κριθαρά

Δημιουργία Βίντεο προβολών: Βικτώρια Βελλοπούλου

Φωτισμοί: Θανάσης Ρουμελιώτης

Φωτογραφίες: Λεωνίδας Παπαδόπουλος – Γιώργος Κρίκος

Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ:

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου ώρες: 7μ.μ. & 9.15μ.μ.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

15 ευρώ γενική είσοδος / 12 ευρώ για φοιτητές

Προπώληση:more.com

Link: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/skylisia-zoi-stin-patra

Πληροφορίες στο 2610 4601050

 

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:34 Βρετανία: Σε κλοιό κακοκαιρίας το Λονδίνο, κλειστά σχολεία σε πολλές περιοχές
10:28 Δείτε για ποιο λόγο η Αντζελίνα Τζολί σκέφτεται να αποχωρήσει από την Καλιφόρνια
10:27 Ενδοοικογενειακή βία στο Χαλάνδρι: 55χρονος χτύπησε άγρια την αδερφή του
10:22 Πάτρα: Αιτήσεις στο δήμο για μικροπωλητές του Καρναβαλιού 2026
10:17 Που θα δείτε την δεύτερη μονομαχία της Εθνικής Γυναικών
10:14 Κυβερνοεπίθεση στην Euroxx Χρηματιστηριακή: Άμεση διαχείριση χωρίς ενδείξεις ζημιάς ή διαρροής δεδομένων
10:10 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:06 Διεκδικητική Κίνηση Εμπόρων Πάτρας: «Εμπορικός Σύλλογος παράρτημα της ΔΕΕΠ…»
10:00 Γέμισε το φράγμα Πηνειού: Οι βροχές φέρνουν χαμόγελα στους καλλιεργητές
9:50 Εθνική Τράπεζα: Επιτυχής έκδοση πράσινου ομολόγου 600 εκατ. ευρώ με ιστορικά χαμηλό spread
9:40 Και επίσημα νεκρή η πέμπτη εργαζόμενη στο εργοστάσιο «ΒΙΟΛΑΝΤΑ»
9:36 ΔΕΥΑΠ: Ολοκληρώθηκε ο 2ος κύκλος σεμιναρίων πρώτων βοηθειών
9:30 Πάτρα: Νέο «ντου» της ΕΛΑΣ στη νύχτα, μήνυμα ενόψει Καρναβαλιού
9:27 Πτώση πεύκου σε τρένο στη γραμμή Πύργος- Κατάκολο
9:26 Γεωργιάδης για Καρυστιανού: «Εντελώς ακροδεξιά η ανάρτηση»
9:15 Χαμηλά η Δυτική Ελλάδα στις παραβάσεις για μη χρήση κράνους
9:10 Αίγιο: «Κόκκινος Χορός» με Αγγελο Ανδρεάτο στις 14/2
9:04 Πάτρα: Η «Σκυλίσια Ζωή» με διπλή παράσταση στο Επίκεντρο+
9:02 Δημόσιο: Ποιες οι αλλαγές στο σύστημα επιλογής προϊσταμένων
9:01 Χονδρική αγορά ρεύματος: Έντονη άνοδος τιμών στο δεύτερο μισό Ιανουαρίου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ