Πάτρα: «Η βραδιά του Ερευνητή 2025» την Παρασκευή 26/9

Η Βραδιά του Ερευνητή 2025, που οργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών για 19η συνεχόμενη χρονιά, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26/09/2025 στην Πάτρα, στις 18:00-22.00, στο Νέο Δημαρχείο Πατρών (Μαιζώνος 19).

Ο χαρακτήρας της εκδήλωσης είναι πανευρωπαϊκός, καθώς πραγματοποιείται ταυτόχρονα σε περίπου 300 πόλεις σε όλη την Ευρώπη. Στόχος της είναι να φέρει πιο κοντά το ευρύ κοινό –και ειδικά τους μαθητές– με την ερευνητική κοινότητα, αναδεικνύοντας το σημαντικό έργο των επιστημόνων αλλά και την ανθρώπινη πλευρά τους.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, και προσκαλούμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να παρευρεθούν για να γνωρίσουν από κοντά την πρόοδο της επιστήμης και να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτή τη μοναδική εμπειρία.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί και Διαγωνισμός Ζωγραφικής για παιδιά Δημοτικού με θέμα: «Ας Φροντίσουμε τη Θάλασσα και τα Νερά μας».

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τις ηλεκτρονικές μας σελίδες και τα κοινωνικά δίκτυα.

