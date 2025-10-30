Πάτρα: Ικανοποίηση ΣΚΕΑΝΑ για την κανονιστική

Ο Σύνδεσμος Καταστηματαρχών Εστίασης & Αναψυχής Νομού Αχαΐας (ΣΚΕΑΝΑ) εκφράζει ιδιαίτερη ικανοποίηση για την ομόφωνη ψήφιση της νέας Κανονιστικής Διάταξης για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων στην Πάτρα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η απόφαση έρχεται ως αποτέλεσμα δύο ετών συνεχούς διαβούλευσης, τεκμηρίωσης και συνεργασίας με τη Δημοτική Αρχή και όλες τις δημοτικές παρατάξεις.

Ομόφωνα εγκρίθηκε ο νέος κανονισμός για τους κοινόχρηστους χώρους της Πάτρας – Πότε θα εφαρμοστεί

Το νέο πλαίσιο στοχεύει στην επίλυση διαχρονικών προβλημάτων που αντιμετώπιζαν οι επαγγελματίες της εστίασης, στην εξάλειψη της αβεβαιότητας και στη διαμόρφωση ξεκάθαρων, δίκαιων και εφαρμόσιμων κανόνων που προστατεύουν τόσο τη λειτουργία των επιχειρήσεων όσο και την αισθητική και λειτουργικότητα του δημόσιου χώρου.

Δήλωση Προέδρου ΣΚΕΑΝΑ, Τάκη Ματθαιόπουλου

«Η ομόφωνη ψήφιση δείχνει ότι όταν υπάρχει σοβαρός διάλογος, επιχειρηματολογία και σεβασμός μεταξύ όλων των πλευρών, μπορούμε να πετυχαίνουμε λύσεις προς όφελος της πόλης και των επαγγελματιών. Ευχαριστούμε όλους όσους συνέβαλαν – τη Δημοτική Αρχή, τους υπηρεσιακούς παράγοντες και το σύνολο των δημοτικών παρατάξεων. Ιδιαίτερη αναφορά οφείλουμε στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, κ. Διονύση Πλέσσα, ως τον άνθρωπο που καθ’ όλη τη διάρκεια της διαβούλευσης εργάστηκε ακούραστα για να υλοποιηθεί η νέα κανονιστική με δίκαιους κανόνες για όλους, προστασία του κοινόχρηστου χώρου και βελτίωση της εικόνας της πόλης. Συνεχίζουμε με την ίδια ευθύνη, για να διασφαλίσουμε ότι η εφαρμογή της νέας Κανονιστικής θα γίνει με τρόπο που στηρίζει τόσο τις επιχειρήσεις όσο και την ποιότητα του δημόσιου χώρου.»

Ο ΣΚΕΑΝΑ δεσμεύεται να παραμείνει σε συνεχή επικοινωνία με τα μέλη του, παρέχοντας ενημέρωση, καθοδήγηση και πλήρη υποστήριξη κατά τη μετάβαση στο νέο καθεστώς.

«Γιατί η εστίαση αποτελεί ζωντανό κύτταρο της πόλης και λειτουργεί καλύτερα όταν υπάρχει σαφήνεια, κανόνες και συνεργασία».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



