Πάτρα: Ικανοποίηση ΣΚΕΑΝΑ για την κανονιστική

«Δίκαιοι κανόνες για όλους», τονίζει ο Πρόεδρος Ματθαιόπουλος

Πάτρα: Ικανοποίηση ΣΚΕΑΝΑ για την κανονιστική
30 Οκτ. 2025 21:44
Pelop News

Ο Σύνδεσμος Καταστηματαρχών Εστίασης & Αναψυχής Νομού Αχαΐας (ΣΚΕΑΝΑ) εκφράζει ιδιαίτερη ικανοποίηση για την ομόφωνη ψήφιση της νέας Κανονιστικής Διάταξης για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων στην Πάτρα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η απόφαση έρχεται ως αποτέλεσμα δύο ετών συνεχούς διαβούλευσης, τεκμηρίωσης και συνεργασίας με τη Δημοτική Αρχή και όλες τις δημοτικές παρατάξεις.

Ομόφωνα εγκρίθηκε ο νέος κανονισμός για τους κοινόχρηστους χώρους της Πάτρας – Πότε θα εφαρμοστεί

Το νέο πλαίσιο στοχεύει στην επίλυση διαχρονικών προβλημάτων που αντιμετώπιζαν οι επαγγελματίες της εστίασης, στην εξάλειψη της αβεβαιότητας και στη διαμόρφωση ξεκάθαρων, δίκαιων και εφαρμόσιμων κανόνων που προστατεύουν τόσο τη λειτουργία των επιχειρήσεων όσο και την αισθητική και λειτουργικότητα του δημόσιου χώρου.

Δήλωση Προέδρου ΣΚΕΑΝΑ, Τάκη Ματθαιόπουλου
«Η ομόφωνη ψήφιση δείχνει ότι όταν υπάρχει σοβαρός διάλογος, επιχειρηματολογία και σεβασμός μεταξύ όλων των πλευρών, μπορούμε να πετυχαίνουμε λύσεις προς όφελος της πόλης και των επαγγελματιών. Ευχαριστούμε όλους όσους συνέβαλαν – τη Δημοτική Αρχή, τους υπηρεσιακούς παράγοντες και το σύνολο των δημοτικών παρατάξεων. Ιδιαίτερη αναφορά οφείλουμε στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, κ. Διονύση Πλέσσα, ως τον άνθρωπο που καθ’ όλη τη διάρκεια της διαβούλευσης εργάστηκε ακούραστα για να υλοποιηθεί η νέα κανονιστική με δίκαιους κανόνες για όλους, προστασία του κοινόχρηστου χώρου και βελτίωση της εικόνας της πόλης. Συνεχίζουμε με την ίδια ευθύνη, για να διασφαλίσουμε ότι η εφαρμογή της νέας Κανονιστικής θα γίνει με τρόπο που στηρίζει τόσο τις επιχειρήσεις όσο και την ποιότητα του δημόσιου χώρου.»

Ο ΣΚΕΑΝΑ δεσμεύεται να παραμείνει σε συνεχή επικοινωνία με τα μέλη του, παρέχοντας ενημέρωση, καθοδήγηση και πλήρη υποστήριξη κατά τη μετάβαση στο νέο καθεστώς.

«Γιατί η εστίαση αποτελεί ζωντανό κύτταρο της πόλης και λειτουργεί καλύτερα όταν υπάρχει σαφήνεια, κανόνες και συνεργασία».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:57 Φοινικούντα: Μυστήριο με μήνυμα σε συγγενή του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ δύο μέρες πριν το φονικό
22:48 Ισραήλ: Ανησυχία για την Χεζμπολάχ
22:36 Ερώτηση Αρναούτογλου προς Κομισιόν για κλείσιμο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ
22:27 Λιθουανία: Νέο κλείσιμο του αεροδρομίου Βίλνιους λόγω μετεωρολογικών μπαλονιών, έκτο περιστατικό μέσα σε ένα μήνα
22:14 Αθήνα: Σοβαρό τροχαίο στη Μεσογείων, μοτοσυκλέτα παρέσυρε πεζή
22:06 Σκρέκας: Σε εξέλιξη το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων
21:44 Πάτρα: Ικανοποίηση ΣΚΕΑΝΑ για την κανονιστική
21:31 Πρίγκιπας Άντριου: Χάνει τίτλο και έξωση από τη Βασιλική Στοά για το σκάνδαλο Έπσταϊν
21:23 Ιερουσαλήμ: Νεκρός 15χρονος σε διαδήλωση υπερορθόδοξων, σκηνές χάους
21:13 Πάτρα: Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για το επεισόδιο με όπλο σε κλάμπ
21:09 ΕΟΔΥ: Δύο νέοι θάνατοι από COVID-19
21:06 Συνάντηση με Κυρανάκη ο Κώστας Σβόλης
21:00 Συντήρηση και αναβάθμιση για το αεροδρόμιο Αράξου
20:53 Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Νίκη σε αγωγή κατά του Paris Match
20:45 Ουκρανία-Αποκαλυπτική έρευνα της Verstka: Ρώσοι αξιωματικοί εκτελούν στρατιώτες που αρνούνται να πολεμήσουν
20:43 ΣΜΑΧ «Φειδιππίδης»: Με επιτυχία η ημερίδα «Ο δρόμος προς το Καλλιμάρμαρο» – Φωτογραφίες
20:34 Αθηνόδωρος: Στις 18 Ιανουαρίου ο 14ος Ημιμαραθώνιος Αιγιάλειας
20:33 ΟΗΕ: Πάνω από 24.000 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα μετά την εκεχειρία
20:25 Σακελλαροπούλου: Νέα Πρόεδρος του Ελληνικού Φεστιβάλ
20:18 Ζάκυνθος: Η δημόσια απάντηση του Διευθυντή Σχολείου που δέχθηκε παρατήρηση από τον Μητροπολίτη Δωδώνης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ