Πάτρα: Ημερίδα για τη «Διαχείριση πυρόπληκτων ελαιοδέντρων» την Κυριακή 9/11

Ο Σύλλογος Γεωπόνων Αχαΐας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου, σε συνεργασία με το Παράρτημα Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤΕ και τον Αγροτικό Σύλλογο Ωλενίας, διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Διαχείριση πυρόπληκτων ελαιοδέντρων» που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 9/11/2025, στις 17.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Πατρέων «Παιδική Εξοχή»(παιδικές κατασκηνώσεις), στα Ροΐτικα Πατρών.

Κεντρικός ομιλητής : Πέτρος Ρούσσος, Καθηγητής Δενδροκομίας- Ελαιοκομίας ΓΠΑ

