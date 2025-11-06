Πάτρα: Ημερίδα για τη «Διαχείριση πυρόπληκτων ελαιοδέντρων» την Κυριακή 9/11

Η ημερίδα  θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 9/11/2025, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Πατρέων,  στα Ροΐτικα.

Πάτρα: Ημερίδα για τη «Διαχείριση πυρόπληκτων ελαιοδέντρων» την Κυριακή 9/11
06 Νοέ. 2025 9:18
Pelop News

Ο Σύλλογος Γεωπόνων Αχαΐας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου, σε συνεργασία με το Παράρτημα Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤΕ και τον Αγροτικό Σύλλογο Ωλενίας, διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Διαχείριση πυρόπληκτων ελαιοδέντρων» που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 9/11/2025, στις 17.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Πατρέων «Παιδική Εξοχή»(παιδικές κατασκηνώσεις), στα Ροΐτικα Πατρών.

Κεντρικός ομιλητής : Πέτρος Ρούσσος, Καθηγητής Δενδροκομίας- Ελαιοκομίας ΓΠΑ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:27 Πώς απατεώνισσα προσποιούμενη την αστυνομικό έπεισε 57χρονη να της δώσει 100.000 ευρώ!
10:24 Ναύπακτος: Μαθητές είχαν μετατρέψει πυλωτή πολυκατοικίας σε «καβάτζα» κοκαΐνης
10:23 Ο Τραμπ «βλέπει» κομμουνιστικό δάκτυλο πίσω από τις ήττες στις εκλογές
10:17 Απεργιακό διήμερο από σήμερα στα νοσοκομεία της Πάτρας
10:12 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:10 Ενωτική Κίνηση Εμπόρων Πάτρας: «Οχι στο κλείσιμο των ΕΛΤΑ»
10:09 Πότε πληρώνονται οι συνταξιούχοι για τον Δεκέμβριο, οι ημερομηνίες
10:02 Πάτρα – Πελετίδης για Τζαμαλούκα: Αποχαιρετώ μια φίλη και συνοδοιπόρο στους αγώνες
10:00 Τρελάθηκε ο κόσμος: 73χρονη περιέλουσε αναίτια με βενζίνη την εξώπορτα της οικίας 65χρονου και ΙΧ να τους βάλει φωτιά!
9:55 Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης Σαμαρά την Κυριακή 9/11
9:54 Στο Σχιστό άνδρας απειλεί να πέσει από γέφυρα!
9:48 Όσοι προλάβατε-προλάβατε, πλέον ο Προσωπικός Αριθμός αποδίδεται με αυτόματη διαδικασία!
9:42 Δίκη Κοροβέση: Μαραθώνια η κατάθεση του αντιπεριφερειάρχη για εκβιασμούς, «Δεν άντεχα άλλο»
9:36 «Ανακαινίζω-Νοικιάζω»: Απάτη χωρίς προηγούμενο, σπίτι δηλώθηκε 20 φορές!
9:28 Που θα δείτε Dubai BC-Χάποελ Τελ Αβίβ, δοκιμασία για τη Μονακό του Σπανούλη
9:27 «Εσβησε» η Πατρινή δικηγόρος Τέτη Τζαμαλούκα
9:19 ΗΠΑ: Το shutdown «φέρνει» σημαντική μείωση πτήσεων
9:18 Πάτρα: Ημερίδα για τη «Διαχείριση πυρόπληκτων ελαιοδέντρων» την Κυριακή 9/11
9:11 «Όχι! Όχι! Όχι! Φύγετε!» δραματικές οι στιγμές σε κινηματογραφική ληστεία, ΒΙΝΤΕΟ
9:10 Σταύρος Παπασταύρου: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα από τις ΗΠΑ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ