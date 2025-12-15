Πάτρα: Καμπάνια κατά της ακρίβειας από το Κίνημα Δημοκρατίας ΦΩΤΟ

Κίνημα Δημοκρατίας: Τετραήμερη εξόρμηση της Δημοτικής Οργάνωσης Πάτρας – Δυτικής Αχαΐας Ερυμάνθου.

Πάτρα: Καμπάνια κατά της ακρίβειας από το Κίνημα Δημοκρατίας ΦΩΤΟ
15 Δεκ. 2025 9:33
Pelop News

Ολοκληρώθηκε την Κυριακή 14/12/2025  η τετραήμερη εξόρμηση της Δημοτικής Οργάνωσης Πάτρας – Δυτικής Αχαΐας Ερυμάνθου στο πλαίσιο της Πανελλαδικής καμπάνιας του Κινήματος Δημοκρατίας ενάντια στην ακρίβεια, με κεντρικό σύνθημα:«ΧΤΥΠΑΜΕ ΤΟ ΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ»

Το Κίνημα Δημοκρατίας (ΚΙΔΗ) βρέθηκε στους δρόμους, στις λαϊκές αγορές και στα εμπορικά σημεία της πόλης, συνομιλώντας άμεσα με καταναλωτές, καταστηματάρχες και μικρομεσαίους επιχειρηματίες, μεταφέροντας τις συγκεκριμένες και κοστολογημένες προτάσεις του για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που συνθλίβει την κοινωνία.

Πάτρα: Καμπάνια κατά της ακρίβειας από το Κίνημα Δημοκρατίας ΦΩΤΟ

Με βασικό μήνυμα: «Δεν φταις εσύ για αυτό. Δεν είσαι μόνος.» τα στελέχη και τα μέλη του Κινήματος άκουσαν τις αγωνίες των πολιτών, κατέγραψαν τα πραγματικά προβλήματα της αγοράς και ανέδειξαν την ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις υπέρ των πολλών και όχι των λίγων.

Η ακρίβεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών που ενισχύουν τα καρτέλ, πιέζουν τα εισοδήματα και οδηγούν σε ασφυξία τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Το Κίνημα Δημοκρατίας αντιπαραθέτει σε αυτή την πραγματικότητα ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, με ρεαλιστικές, εφαρμόσιμες και κοστολογημένες θέσεις, που στηρίζουν:

– την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών,

– τη βιωσιμότητα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων,

– τη δίκαιη λειτουργία της αγοράς χωρίς αισχροκέρδεια και στρεβλώσεις.

Η 4ήμερη δράση επιβεβαίωσε έμπρακτα ότι το Κίνημα Δημοκρατίας είναι παρόν, ενεργό και δίπλα στην κοινωνία, όχι με γενικόλογες υποσχέσεις, αλλά με σχέδιο, πρόγραμμα και πολιτική βούληση.

Σύντομα θα ακολουθήσουν κι άλλες εξορμήσεις σε συνοικίες της Πάτρας Δυτικής Αχαΐας και Ερυμάνθου καθώς όπως αναφέρεται σε ανακοίκνωση «γιατί ο Κίνημα Δημοκρατίας είναι παντού. Με προτάσεις. Με σχέδιο. Με τους πολίτες μπροστά».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:46 Η ΔΕΗ επανασχεδιάζει την εμπειρία του πελάτη
13:45 Σοβαρό επεισόδιο σε σχολείο στην Κυψέλη: Μαχαίρωμα μεταξύ μαθητριών, μία 14χρονη τραυματίας
13:40 Μαρινάκης προς αγρότες: Στις 3 η απάντηση της Κυβέρνησης – «Υπάρχουν μαξιμαλιστικά αιτήματα – Ο διάλογος έχει όρια»
13:38 Αστείες ιστορίες με φοιτητικές εργασίες που χάρισαν άφθονο γέλιο (ίσως και λίγο …τρόμο)
13:36 Με τον «Καραγκιόζη στο σπίτι της Κοκκόνας» ξεκίνησαν οι Χριστουγεννιάτικες παραστάσεις θεάτρου Σκιών
13:30 Σε 24ωρη απεργία την Τρίτη οι εργαζόμενοι στο ΓΝ Πατρών «Άγιος Ανδρέας» – Κάλεσμα για συγκέντρωση στο Δημαρχείο
13:28 Ο άνθρωπος που όρμησε απέναντι στα όπλα: Σχεδόν 1 εκατ. δολάρια δωρεές για τον ήρωα της επίθεσης στο Σίδνεϊ
13:24 Με μεγάλη συμμετοχή και παλμό η ετήσια Ολομέλεια του σπιράλ
13:21 Όταν η ποίηση επιστρέφει στην καρδιά: «Καρδιακές Αναρτήσεις» της Μαρίας Καλογεράτου στην Πάτρα
13:18 Μνημόνιο συνεργασίας από τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας και τους Γιατρούς του Κόσμου
13:15 Μητσοτάκης σε Σάντου: Στρατηγική προτεραιότητα για την Ελλάδα η ένταξη της Μολδαβίας στην ΕΕ
13:13 Από πορτιέρης στη Συγγρού σε «Έλληνα Εσκομπάρ»: Η διαδρομή του 65χρονου πίσω από τους τόνους κοκαΐνης
13:08 Πολύ καλή εμφάνιση για τον Ανδρέα Μπιτσάκο
13:02 Φως κι ελπίδα στη Νύχτα των Ευχών στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας ΦΩΤΟ
13:00 Μεγάλη συναυλία Παραμονή Πρωτοχρονιάς στο Αίγιο: Αλλαγή χρόνου με Χρήστο Δάντη
12:57 Ναύπακτος: Το ‘βαλε στο τέρμα και φόρεσε χειροπέδες
12:55 Ο Απόλλωνας δεν πήρε “δώρα”, φουλάρει για Κηφισιά
12:54 Αιτωλικό: Συλλήψεις σε καταστήματα για παράνομη αναμετάδοση συνδρομητικών αθλητικών καναλιών
12:51 Χαρίτσης για αγροτικές κινητοποιήσεις: Η κυβέρνηση επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό αντί στον διάλογο
12:50 Δείτε ποιος αστέρας του ποδοσφαιρικού θα συμμετάσχει στην ταινία «Fast & Furious»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
χασχαχασ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ