Πάτρα: Καμπάνια κατά της ακρίβειας από το Κίνημα Δημοκρατίας ΦΩΤΟ

Ολοκληρώθηκε την Κυριακή 14/12/2025 η τετραήμερη εξόρμηση της Δημοτικής Οργάνωσης Πάτρας – Δυτικής Αχαΐας Ερυμάνθου στο πλαίσιο της Πανελλαδικής καμπάνιας του Κινήματος Δημοκρατίας ενάντια στην ακρίβεια, με κεντρικό σύνθημα:«ΧΤΥΠΑΜΕ ΤΟ ΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ»

Το Κίνημα Δημοκρατίας (ΚΙΔΗ) βρέθηκε στους δρόμους, στις λαϊκές αγορές και στα εμπορικά σημεία της πόλης, συνομιλώντας άμεσα με καταναλωτές, καταστηματάρχες και μικρομεσαίους επιχειρηματίες, μεταφέροντας τις συγκεκριμένες και κοστολογημένες προτάσεις του για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που συνθλίβει την κοινωνία.

Με βασικό μήνυμα: «Δεν φταις εσύ για αυτό. Δεν είσαι μόνος.» τα στελέχη και τα μέλη του Κινήματος άκουσαν τις αγωνίες των πολιτών, κατέγραψαν τα πραγματικά προβλήματα της αγοράς και ανέδειξαν την ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις υπέρ των πολλών και όχι των λίγων.

Η ακρίβεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών που ενισχύουν τα καρτέλ, πιέζουν τα εισοδήματα και οδηγούν σε ασφυξία τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Το Κίνημα Δημοκρατίας αντιπαραθέτει σε αυτή την πραγματικότητα ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, με ρεαλιστικές, εφαρμόσιμες και κοστολογημένες θέσεις, που στηρίζουν:

– την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών,

– τη βιωσιμότητα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων,

– τη δίκαιη λειτουργία της αγοράς χωρίς αισχροκέρδεια και στρεβλώσεις.

Η 4ήμερη δράση επιβεβαίωσε έμπρακτα ότι το Κίνημα Δημοκρατίας είναι παρόν, ενεργό και δίπλα στην κοινωνία, όχι με γενικόλογες υποσχέσεις, αλλά με σχέδιο, πρόγραμμα και πολιτική βούληση.

Σύντομα θα ακολουθήσουν κι άλλες εξορμήσεις σε συνοικίες της Πάτρας Δυτικής Αχαΐας και Ερυμάνθου καθώς όπως αναφέρεται σε ανακοίκνωση «γιατί ο Κίνημα Δημοκρατίας είναι παντού. Με προτάσεις. Με σχέδιο. Με τους πολίτες μπροστά».

