Πάτρα: Καμία αναφορά κατά του Ματατζή που σήκωσε χέρι σε συνάδελφο ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Πανελλήνια αίσθηση προκάλεσε η στιγμή που άνδρας των ΜΑΤ, στην Πάτρα, προσσεγίζει εκνευρισμένος συνάδελφό του και του «ρίχνει» σφαλιάρα, τη στιγμή που γίνεται ρίψη δακρυγόνων από την Αστυνομία, για την καταστολή των μικρής έκτασης επεισοδίων στην ουρά της πορείας για τη δολοφονία Παύλου Φύσσα.

Πάτρα – Πορεία Φύσσα: Γιατί άνδρας τον ΜΑΤ χτυπά συνάδελφό του ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Κληθείς να σχολιάσει το περιστατικό ο αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας δήλωσε«Πλέον, τα πράγματα έχουν αλλάξει ακόμη και για τις διμοιρίες και η προσοχή η οποία απορρέει από την εκπαίδευση πρέπει να είναι καταλυτική ιδιαίτερα όταν σε τραβούν καμιά δεκαριά κάμερες. Ο συνάδελφος προφανώς κάπου, ίσως, να ήταν υπεράνω του καθήκοντός του, δηλαδή να έκανε κάτι που ο διμοιρήτης του θεώρησε στραβό».

Μιλώντας στο Action24, ανέφερε ότι «Μάλλον έκανε κάποια κίνηση που θα μπορούσε να εκθέσει ολόκληρη τη διμοιρία, τον εκνεύρισε και του είπε “τι κάνεις;”».

Και προσέθεσε: «Στην προκειμένη περίπτωση ο αστυνομικός που δέχτηκε το χτύπημα δεν έκανε αναφορά στον συνάδελφό του που τον χτύπησε. Εάν του έκανε αναφορά ο αστυνομικός (σ.σ. που σήκωσε το χέρι του) αμέσως θα είχε πολύ σοβαρές πειθαρχικές, εσωτερικές επιπτώσεις. Αυτό, επάνω στη στιγμή, επάνω στο μακελειό που επικρατούσε εκείνη τη στιγμή, επάνω στην ένταση, θεωρήθηκε ότι κάποιος έκανε κάτι, πήγε ο άλλος νευριασμένος και του είπε “τι κάνεις ρε;”».

«Όπως ενημερώθηκα δεν υπάρχει αναφορά του αστυνομικού ο οποίος χτυπήθηκε στο κράνος, έτσι ώστε να λογοδοτήσει ο συνάδελφός του. Άρα, λοιπόν, είναι μία εσωτερική αντιπαράθεση η οποία λήγει εκεί πέρα για την αστυνομία. Δεν είναι ωραία εικόνα, σαφώς και δεν είναι ωραία εικόνα», συμπλήρωσε ο Σταύρος Μπαλάσκας.

