Πάτρα: Καμία αναφορά κατά του Ματατζή που σήκωσε χέρι σε συνάδελφο ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Η επίθεση άνδρα των ΜΑΤ σε συνάδελφο του κατεγράφη σε βίντεο κατά τη ρίψη δακρυγόνων στο τέλος της  χθεσινής πορείας Πέμπτη 18/09/2025, στην Πάτρα, για τη δολοφονία Φύσσα.

Πάτρα: Καμία αναφορά κατά του Ματατζή που σήκωσε χέρι σε συνάδελφο ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ
19 Σεπ. 2025 9:42
Pelop News

Πανελλήνια αίσθηση προκάλεσε η στιγμή που  άνδρας των ΜΑΤ, στην Πάτρα, προσσεγίζει εκνευρισμένος συνάδελφό του και του «ρίχνει» σφαλιάρα, τη στιγμή που γίνεται ρίψη δακρυγόνων από την Αστυνομία, για την καταστολή των μικρής έκτασης επεισοδίων στην ουρά της πορείας για τη δολοφονία Παύλου Φύσσα.

Πάτρα – Πορεία Φύσσα: Γιατί άνδρας τον ΜΑΤ χτυπά συνάδελφό του ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Πάτρα: Καμία αναφορά κατά του Ματατζή που σήκωσε χέρι σε συνάδελφο ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Κληθείς να σχολιάσει το περιστατικό ο αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας δήλωσε«Πλέον, τα πράγματα έχουν αλλάξει ακόμη και για τις διμοιρίες και η προσοχή η οποία απορρέει από την εκπαίδευση πρέπει να είναι καταλυτική ιδιαίτερα όταν σε τραβούν καμιά δεκαριά κάμερες. Ο συνάδελφος προφανώς κάπου, ίσως, να ήταν υπεράνω του καθήκοντός του, δηλαδή να έκανε κάτι που ο διμοιρήτης του θεώρησε στραβό».

Μιλώντας στο Action24, ανέφερε ότι «Μάλλον έκανε κάποια κίνηση που θα μπορούσε να εκθέσει ολόκληρη τη διμοιρία, τον εκνεύρισε και του είπε “τι κάνεις;”».

Και προσέθεσε: «Στην προκειμένη περίπτωση ο αστυνομικός που δέχτηκε το χτύπημα δεν έκανε αναφορά στον συνάδελφό του που τον χτύπησε. Εάν του έκανε αναφορά ο αστυνομικός (σ.σ. που σήκωσε το χέρι του) αμέσως θα είχε πολύ σοβαρές πειθαρχικές, εσωτερικές επιπτώσεις. Αυτό, επάνω στη στιγμή, επάνω στο μακελειό που επικρατούσε εκείνη τη στιγμή, επάνω στην ένταση, θεωρήθηκε ότι κάποιος έκανε κάτι, πήγε ο άλλος νευριασμένος και του είπε “τι κάνεις ρε;”».

«Όπως ενημερώθηκα δεν υπάρχει αναφορά του αστυνομικού ο οποίος χτυπήθηκε στο κράνος, έτσι ώστε να λογοδοτήσει ο συνάδελφός του. Άρα, λοιπόν, είναι μία εσωτερική αντιπαράθεση η οποία λήγει εκεί πέρα για την αστυνομία. Δεν είναι ωραία εικόνα, σαφώς και δεν είναι ωραία εικόνα», συμπλήρωσε ο Σταύρος Μπαλάσκας.

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:27 «Δεν σας κρύβω ότι είναι το θύμα και λειτουργεί σαν θύτης», η Διονυσία Κουκίου για τη 13χρονη συγγενή της
21:13 Ξέσπασε μεγάλη φωτιά στα Λεχαινά! ΒΙΝΤΕΟ
21:07 «Έβλεπε» παθολογικά αίτια στα νεκρά βρέφη της Αμαλιάδας και τέθηκε σε αργία ο ιατροδικαστής Ανδρέας Γκότσης
21:00 Stalking: Η αόρατη βία της καθημερινότητας
20:53 Κοζάνη: Έκρηξη από οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, δύο τραυματίες, ένας σοβαρά
20:39 Πανεπιστήμιο Πατρών: Εξερράγη μηχανισμός με γκαζάκι!
20:27 «Παντού κοριοί, κατσαρίδες γεμάτο, να μην σταματήσει κανείς να προσπαθεί και να βοηθάει» συγκλονίζουν ο 25χρονος και ο 21χρονος που είχαν προφυλακιστεί για τη φωτιά στην Πάτρα
20:16 Μενίδι: Μαίνεται η φωτιά στο εργοστάσιο, επεκτάθηκε και σε διπλανή επιχείρηση ΒΙΝΤΕΟ
20:10 Ο Θ. Γεωργακόπουλος συνεχίζει στον Ερμή
20:02 Τουρνουά «Νίκος Φάσουρας»: Ο Προμηθέας έχασε από τον ΑΟ Μυκόνου – Φωτογραφίες
20:00 Η σήψη παραμένει μια σιωπηλή πανδημία – 120.000 περιστατικά το χρόνο στην Ελλάδα
19:56 «Αν πάρει ένα μαχαίρι και μας σκοτώσει ή κάνει απόπειρα αυτοκτονίας μετά τι θα κάνουμε;», καταγγελία για Μαζωνάκη!
19:47 «Χαμόγελο του Παιδιού»: Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονου από την Αθήνα
19:27 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ 12/10, ο Προμηθέας στην πρεμιέρα με τον Ηρακλή
19:16 Δείτε τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, τι θα ισχύσει το 2026
19:08 «Κανείς δεν έρχεται να με εξετάσει. Πραγματικά δεν ξέρω πού είναι όλοι κι εγώ εξακολουθώ να ζαλίζομαι και να έχω φαγούρα. Δεν νιώθω καλά», τα μηνύματα στο θρίλερ με τον θάνατο της Μαρίσσας Λαιμού
19:00 Πάτρα: Μετεκπαίδευση στις χειρουργικές τεχνικές κεφαλής-τραχήλου στο ΠΓΝΠ
18:56 Ασπίδα Φουρλάνι σε Τεντόγλου: Γίγαντας, αλλά κανείς δεν είναι ρομπότ
18:46 Γερμανία: Σκέψεις για να πετάξει έξω το Παρίσι από το πρόγραμμα του μαχητικού νέας γενιάς FCAS
18:36 Αυστρία για Eurovision και Ισραήλ: Κάθε πολιτιστικό μποϊκοτάζ είναι ανόητο και μάταιο!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ