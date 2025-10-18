Πάτρα: Καπνοί από διαμέρισμα στην Αγίου Νικολάου – Στο σημείο η Πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στην Πάτρα, όταν κάτοικοι της οδού Αγίου Νικολάου αντιλήφθηκαν καπνούς να βγαίνουν από διαμέρισμα πολυκατοικίας και ειδοποίησαν την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικά οχήματα και πλήρωμα της υπηρεσίας, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά είχε ήδη σβήσει πριν από την άφιξή τους.

Η εστία εντοπίστηκε σε μαγειρικό σκεύος που είχε πάρει φωτιά κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, προκαλώντας έντονο καπνό στο χώρο. Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές, ενώ το περιστατικό αντιμετωπίστηκε χωρίς να απαιτηθεί περαιτέρω επέμβαση.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



