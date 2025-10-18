Πάτρα: Καπνοί από διαμέρισμα στην Αγίου Νικολάου – Στο σημείο η Πυροσβεστική

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα στο κέντρο της Πάτρας, όταν καπνοί άρχισαν να βγαίνουν από διαμέρισμα στην οδό Αγίου Νικολάου, κινητοποιώντας άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Ευτυχώς, η εστία είχε ήδη σβήσει πριν την άφιξη των πυροσβεστών.

18 Οκτ. 2025 19:47
Pelop News

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στην Πάτρα, όταν κάτοικοι της οδού Αγίου Νικολάου αντιλήφθηκαν καπνούς να βγαίνουν από διαμέρισμα πολυκατοικίας και ειδοποίησαν την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικά οχήματα και πλήρωμα της υπηρεσίας, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά είχε ήδη σβήσει πριν από την άφιξή τους.

Η εστία εντοπίστηκε σε μαγειρικό σκεύος που είχε πάρει φωτιά κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, προκαλώντας έντονο καπνό στο χώρο. Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές, ενώ το περιστατικό αντιμετωπίστηκε χωρίς να απαιτηθεί περαιτέρω επέμβαση.
