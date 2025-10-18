Πάτρα: Καπνοί από διαμέρισμα στην Αγίου Νικολάου – Στο σημείο η Πυροσβεστική
Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα στο κέντρο της Πάτρας, όταν καπνοί άρχισαν να βγαίνουν από διαμέρισμα στην οδό Αγίου Νικολάου, κινητοποιώντας άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Ευτυχώς, η εστία είχε ήδη σβήσει πριν την άφιξη των πυροσβεστών.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικά οχήματα και πλήρωμα της υπηρεσίας, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά είχε ήδη σβήσει πριν από την άφιξή τους.
Η εστία εντοπίστηκε σε μαγειρικό σκεύος που είχε πάρει φωτιά κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, προκαλώντας έντονο καπνό στο χώρο. Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές, ενώ το περιστατικό αντιμετωπίστηκε χωρίς να απαιτηθεί περαιτέρω επέμβαση.
