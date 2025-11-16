Πάτρα: Κίνδυνος από πλάτανο στο Σαραβάλι – Παρέμβαση ζητούν κάτοικοι μέσω της «Ανοικτής Γραμμής»

Eχουν ήδη γίνει ενέργειες προς τον Δήμο Πατρέων προκειμένου να ληφθούν μέτρα για την άμεση κοπή ή παρέμβαση στον πλάτανο

Πάτρα: Κίνδυνος από πλάτανο στο Σαραβάλι – Παρέμβαση ζητούν κάτοικοι μέσω της «Ανοικτής Γραμμής»
16 Νοέ. 2025 18:10
Pelop News

Σοβαρή ανησυχία προκαλεί σε κατοίκους του Σαραβαλίου Πατρών η κατάσταση ενός μεγάλου πλατάνου στον οικισμό Αγίου Στεφάνου, απέναντι από την ομώνυμη εκκλησία. Μέσω της «Ανοικτής Γραμμής με τον Πολίτη» της εφημερίδας Πελοπόννησος και του pelop.gr, συμπολίτισσα απευθύνθηκε για να καταθέσει το παράπονό της, επισημαίνοντας τους κινδύνους που εγκυμονεί το δέντρο.

Σύμφωνα με την ίδια, έχουν ήδη γίνει ενέργειες προς τον Δήμο Πατρέων προκειμένου να ληφθούν μέτρα για την άμεση κοπή ή παρέμβαση στον πλάτανο. Όπως αναφέρει, τα κλαδιά του έχουν αναπτυχθεί γύρω και ανάμεσα από τα καλώδια της ΔΕΗ, δημιουργώντας έναν ιδιαίτερα επικίνδυνο συνδυασμό για πιθανές βλάβες στο δίκτυο ή ακόμα και ατυχήματα, ειδικά σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων.

Πέρα από την επαφή με τα ηλεκτροφόρα καλώδια, κάτοικοι της περιοχής σημειώνουν ότι το δέντρο έχει αρχίσει να παρουσιάζει σημάδια φθοράς, με κομμάτια του να αποκολλώνται και να πέφτουν στο έδαφος. Η εικόνα αυτή εντείνει τους φόβους για ενδεχόμενη κατάρρευση τμημάτων του, γεγονός που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο διερχόμενους πεζούς και οχήματα.

Η συμπολίτισσα που απηύθυνε το αίτημα επισυνάπτει σχετικές φωτογραφίες, στις οποίες —όπως αναφέρει— αποτυπώνεται η ανησυχητική κατάσταση του πλατάνου και η άμεση ανάγκη προληπτικής επέμβασης.

Οι κάτοικοι ζητούν από τον Δήμο να προχωρήσει άμεσα στην αξιολόγηση και αντιμετώπιση του προβλήματος, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια της περιοχής και να αποφευχθούν απρόοπτα, ειδικά τώρα που ο χειμώνας βρίσκεται προ των πυλών.

