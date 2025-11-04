Πάτρα: Κινητοποίηση σήμερα για τα λουκέτα σε υποκαστήματα των ΕΛΤΑ

Ρολά κατέβασε από χθες Δευτέρα 3/11/2025, το υποκατάστημα των ΕΛΤΑ επί της οδού Ανθείας, στην Πάτρα και για σήμερα έχει προγραμματιστεί παράσταση διαμαρτυρίας, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ, στην Πάτρα.

Πάτρα: Αντίδραση του σπιράλ για το αιφνίδιο κλείσιμο του υποκαταστήματος ΕΛΤΑ στα Ζαρουχλέικα

Τρίμηνη παράταση λειτουργίας πήρε το υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στα Βραχνέικα.

Πάτρα: Παράσταση διαμαρτυρίας για το κλείσιμο των καταστημάτων ΕΛΤΑ σε Νότιο Διαμέρισμα και Βραχνέικα

Ο Δήμος Πατρέων σε ανακοίνωσή του αναφέρει:

«Να παραμείνουν ανοιχτά τα καταστήματα των ΕΛΤΑ στο Νότιο Διαμέρισμα και στα Βραχνέικα και να στελεχώθουν πλήρως με ευθύνη του κράτους.

Την ανάκληση της απόφασης για το κλείσιμο των δύο καταστημάτων των ΕΛΤΑ (Οδός Ανθείας και Βραχνέικα) απαιτεί η Δημοτική Αρχή της Πάτρας στην αυριανή (Τρίτη 4 Νοέμβρη) παράσταση διαμαρτυρίας στις 9 το πρωί, έξω από το κατάστημα των ΕΛΤΑ της οδού Ανθείας, που εξυπηρετεί πλήθος δημοτών.

Η εξυπηρέτηση του λαού δεν γίνεται να έχει ως κριτήριο την κερδοφορία της εκάστοτε επιχείρησης. Να μην απολυθεί και να μη μετακινηθεί κανένας εργαζόμενος, να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με πλήρη δικαιώματα».

