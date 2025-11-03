Πάτρα: Αντίδραση του σπιράλ για το αιφνίδιο κλείσιμο του υποκαταστήματος ΕΛΤΑ στα Ζαρουχλέικα

Το ξαφνικό κλείσιμο του υποκαταστήματος των Ελληνικών Ταχυδρομείων στα Ζαρουχλέικα προκαλεί έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία, με τον διαμερισματικό σύμβουλο του σπιράλ στο Νότιο Διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, Γιώργο Ψωμιάδη, να επισημαίνει ότι «η εξυγίανση είναι σωστός στόχος, όμως ο εκσυγχρονισμός χωρίς σεβασμό στον άνθρωπο γίνεται αποξένωση».

Όπως τονίζει σε δήλωσή του, το σπιράλ αναγνωρίζει την ανάγκη αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισμού των ΕΛΤΑ, υπό την προϋπόθεση ότι οι αλλαγές θα υλοποιούνται με σχέδιο, διαφάνεια και σεβασμό προς τον πολίτη. Ωστόσο, το αιφνίδιο κλείσιμο του καταστήματος στα Ζαρουχλέικα, χωρίς περίοδο προσαρμογής και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση για εναλλακτικές μορφές εξυπηρέτησης, έχει προκαλέσει σοβαρή αναστάτωση σε εκατοντάδες κατοίκους — ηλικιωμένους, άτομα με κινητικά προβλήματα, οικογένειες και επαγγελματίες που επί δεκαετίες στήριζαν τις υπηρεσίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Το σπιράλ ζητά την άμεση επαναλειτουργία του υποκαταστήματος και την καθιέρωση εύλογης μεταβατικής περιόδου, κατά την οποία οι πολίτες θα ενημερωθούν επαρκώς για τις εναλλακτικές λύσεις εξυπηρέτησης, πριν προχωρήσει οποιαδήποτε οριστική αναδιάρθρωση.

«Η μετάβαση στη νέα εποχή των ΕΛΤΑ πρέπει να γίνει οργανωμένα και με πρόνοια, ώστε κανείς να μη μείνει χωρίς πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες», υπογραμμίζει ο κ. Ψωμιάδης.

