Πάτρα: Παράσταση διαμαρτυρίας για το κλείσιμο των καταστημάτων ΕΛΤΑ σε Νότιο Διαμέρισμα και Βραχνέικα

Την ανάκληση της απόφασης για το κλείσιμο των δύο καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων, στην οδό Ανθείας και στα Βραχνέικα, ζητά η Δημοτική Αρχή της Πάτρας, η οποία καλεί σε παράσταση διαμαρτυρίας αύριο, Τρίτη 4 Νοεμβρίου, στις 9 το πρωί, έξω από το κατάστημα των ΕΛΤΑ της οδού Ανθείας.

Όπως τονίζει ο Δήμος Πατρέων, τα δύο καταστήματα εξυπηρετούν καθημερινά μεγάλο αριθμό πολιτών και η αναστολή λειτουργίας τους θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην εξυπηρέτηση των δημοτών, ιδιαίτερα ηλικιωμένων και κατοίκων περιοχών με περιορισμένη πρόσβαση στο κέντρο.

Η Δημοτική Αρχή υπογραμμίζει ότι «η εξυπηρέτηση του λαού δεν μπορεί να καθορίζεται από την κερδοφορία της εκάστοτε επιχείρησης» και ζητά να παραμείνουν ανοιχτά τα καταστήματα των ΕΛΤΑ, να μη γίνει καμία απόλυση ή μετακίνηση εργαζομένων, καθώς και να πραγματοποιηθούν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με πλήρη εργασιακά δικαιώματα.

