Πάτρα – Κοινωνικός Οργανισμός: Άλλαξαν τα τηλέφωνα των υπηρεσιών στο κτίριο της Ελευθερίου Βενιζέλου

Από τον Κοινωνικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ), ανακοινώνεται ότι από σήμερα Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, ΑΛΛΑΞΑΝ τα τηλέφωνα στις υπηρεσίες που στεγάζονται στο κτίριο της Ελευθερίου Βενιζέλου 38 και Σολωμού.

Συγκεκριμένα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν πλέον να καλούν στα παρακάτω τηλεφωνικά νούμερα:

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (επιδόματα κ.λπ. παροχές):

2614400800-810

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΣΥΣΣΙΤΙΑ:

2614400830

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ: 2614400845 και 2614400846.

