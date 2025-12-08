Πάτρα – Κοινωνικός Οργανισμός: Άλλαξαν τα τηλέφωνα των υπηρεσιών στο κτίριο της Ελευθερίου Βενιζέλου
Δείτε πού μπορείτε να απευθύνεστε
Από τον Κοινωνικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ), ανακοινώνεται ότι από σήμερα Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, ΑΛΛΑΞΑΝ τα τηλέφωνα στις υπηρεσίες που στεγάζονται στο κτίριο της Ελευθερίου Βενιζέλου 38 και Σολωμού.
Συγκεκριμένα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν πλέον να καλούν στα παρακάτω τηλεφωνικά νούμερα:
- ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (επιδόματα κ.λπ. παροχές):
2614400800-810
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΣΥΣΣΙΤΙΑ:
2614400830
- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ: 2614400845 και 2614400846.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News