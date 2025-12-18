Πάτρα: Κραυγή για τον Πύργο Πετμεζά στον Καστελλόκαμπο – Εικόνα εγκατάλειψης

Η διάσωση της ιστορικής μνήμης δεν είναι πολυτέλεια, είναι χρέος. Και ο Πύργος Πετμεζά στον Καστελλόκαμπο αποτελεί ένα από εκείνα τα τοπόσημα όπου η μνήμη, η ιστορία και η ανθρώπινη προσφορά συναντιούνται. Σήμερα, όμως, το εμβληματικό αυτό κτίσμα στέκει σιωπηλό και εγκαταλελειμμένο, σαν να ζητά από μόνο του να μην ξεχαστεί.

Ο Πύργος Πετμεζά δεν είναι απλώς ένα παλιό αρχοντικό. Είναι συνδεδεμένος με το τοπωνύμιο «Πετμεζά», ανάμεσα στην Παραλία Προαστίου και το Ρίο, μια περιοχή που από αγροτική περιουσία της ιστορικής οικογένειας Πετμεζά εξελίχθηκε σε οικισμό, όπως καταγράφει ο Κ.Ν. Τριανταφύλλου στο Ιστορικόν Λεξικόν των Πατρών. Η οικογένεια Πετμεζά, μεγάλη στρατιωτική οικογένεια από τα Σουδενά Καλαβρύτων, άφησε έντονο αποτύπωμα όχι μόνο στην Επανάσταση και την εθνική ιστορία, αλλά και στην κοινωνική και οικονομική ζωή της Πάτρας.

Κεντρικό πρόσωπο αυτής της νεότερης ιστορίας υπήρξε η Ανδρομάχη Πετμεζά, σύζυγος του δικηγόρου Λεωνίδα Πετμεζά.

Στα τέλη της δεκαετίας του ’80, με πράξη βαθιάς γενναιοδωρίας, κληροδότησε το μεγαλύτερο μέρος της ακίνητης περιουσίας της στην τοπική εκκλησία της Πάτρας. Στον Κάτω Καστελλόκαμπο έχτισε με δικά της έξοδα τον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και προσέφερε τον περιβάλλοντα χώρο. Στον Ανω Καστελλόκαμπο παραχώρησε τον αγαπημένο της Πύργο, όπου παραθέριζε τα καλοκαίρια, οραματιζόμενη τη λειτουργία του ως Πνευματικού Κέντρου της ενορίας. Για να διασφαλίσει μάλιστα τη βιωσιμότητα αυτού του έργου, προίκισε την ενορία με μετρητά και διαμερίσματα στο κέντρο της Πάτρας.

Οι παλαιότεροι θυμούνται ακόμη την Ανδρομάχη Πετμεζά να καλεί τα παιδιά της γειτονιάς για πορτοκαλάδα στα καλοκαιρινά απογεύματα. Μια γυναίκα αρχοντική, πάντα κομψή, με μια ζωή γεμάτη αξιοπρέπεια και προσφορά. Σήμερα, όμως, το όραμά της κινδυνεύει να χαθεί μέσα στη φθορά και την αδιαφορία.

Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, οι κάτοικοι του Καστελλοκάμπου υψώνουν τη φωνή τους. Με συλλογή υπογραφών και δημόσια παρέμβαση ζητούν το αυτονόητο: να σωθεί ο Πύργος Πετμεζά, να αποκατασταθεί, να προστατευθεί και να αξιοποιηθεί όπως είχε προβλεφθεί. Οχι μόνο ως κτίριο, αλλά ως ζωντανό κύτταρο πολιτισμού, παιδείας και κοινωνικής ζωής.

Zητούν πλέον συγκεκριμένες και άμεσες δεσμεύσεις. Απαιτούν τον ουσιαστικό συντονισμό Εκκλησίας, Δήμου Πατρέων, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Υπουργείου Πολιτισμού, ώστε να εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι πόροι και να μπει τέλος στην αδράνεια.

Ζητούν την άμεση εκπόνηση τεκμηριωμένης μελέτης αποκατάστασης από εξειδικευμένους επιστήμονες, πλήρη και δημόσια ενημέρωση για τη διαχείριση του κληροδοτήματος, καθώς και σαφές χρονοδιάγραμμα για τη δημιουργία του Πνευματικού Κέντρου, όπως ακριβώς όριζε η τελευταία επιθυμία της Ανδρομάχης Πετμεζά.

Γιατί όπως λένε οι κάτοικοι στην «Π»: «Αν χαθεί ο Πύργος, δεν χάνεται απλώς ένα μνημείο. Χάνεται ένα κομμάτι της συλλογικής μας ταυτότητας και την τοπικής ιστορίας».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



