Πάτρα – Κρουαζιέρα: Προορισμός και τους 12 μήνες του έτους ΦΩΤΟ

Η κρουαζιέρα δεν είναι απλώς ένας κλάδος τουρισμού. Είναι οριζόντια ανάπτυξη, είναι η τοπική αγορά που ζωντανεύει, είναι τα επαγγέλματα της φιλοξενίας που ενισχύονται, είναι ο πολιτισμός μας που συστήνεται στον κόσμο, είναι ένα σύνθετο οικοσύστημα που λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής για την οικονομία της περιοχής.

Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα που εστάλη κατά τη διάρκεια της ημερίδας που διοργανώθηκε χθες από το Ινστιτούτο Μελετών και Ερευνών Δυτικής Ελλάδας στα γραφεία της ΕΣΗΠΕΗΝ, με θέμα «Η Πάτρα ως προορισμός κρουαζιέρας». Οπως ανέφερε χαρακτηριστικά στον χαιρετισμό του, ο αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Τάκης Παπαδόπουλος: «Στόχος μας είναι η Πάτρα, με τα αξιοθέατά της, αλλά και ως κόμβος για τους γειτονικούς προορισμούς, να αποτελεί ιδανικό προορισμό για μεγάλους παίκτες. Να είναι πρωταγωνίστρια στην εξωστρέφεια και στην ποιοτική τουριστική ανάπτυξη. Το εγχείρημά μας είναι να δημιουργήσουμε έναν οδικό χάρτη που θα αξιοποιεί την περιοχή μας και που θα δημιουργεί ταυτόχρονα νέες θέσεις εργασίας και θα ενισχύει τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα παραγωγής».

«Με την Προγραμματική Σύμβαση με το Επιμελητήριο Αχαΐας για τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την προώθηση της κρουαζιέρας στην Πάτρα, σε πλήρη συμπληρωματικότητα και συνέργεια με το Κατάκολο, τη μεγάλη πύλη κρουαζιέρας της Ηλείας και της χώρας, δεν ερχόμαστε να κάνουμε μια ακόμη αποσπασματική παρέμβαση» τόνισε ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος και πρόσθεσε: «Ερχόμαστε να διαμορφώσουμε μια νέα περιφερειακή στρατηγική θαλάσσιου τουρισμού, με επίκεντρο τις πόλεις-λιμάνια μας και το ισχυρό brand της Ολυμπιακής Γης. Γιατί η Πάτρα πρέπει να μπει στον χάρτη της κρουαζιέρας. Το Κατάκολο για εμάς δεν αποτελεί ανταγωνιστή. Θέλουμε τον συναγωνισμό και τη συνεργατικότητα». Παράλληλα, ο Π. Σακελλαρόπουλος δήλωσε και τα εξής: «Η Πάτρα είναι μια πόλη που μπορεί να διηγηθεί ιστορίες. Ιστορίες εμπορίου, ιστορίες αρχιτεκτονικής, ιστορίες πολιτισμού, ιστορίες ανθρώπων. Το Καρναβάλι, η Ανω Πόλη, ο Φάρος, το Ρωμαϊκό Ωδείο, η αγορά, η γαστρονομία της Αχαΐας – όλα συνθέτουν ένα μωσαϊκό εμπειριών, ικανό να δημιουργήσει premium προϊόν κρουαζιέρας. Δεν μπορούμε να μην τονίσουμε, επίσης, ότι η κρουαζιέρα της Πάτρας είναι απόλυτα συνδεδεμένη με το μεγάλο αναπτυξιακό μας αφήγημα: την Olympian Land. Η Πάτρα είναι μία από τις πύλες της Ολυμπιακής Γης».