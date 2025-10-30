Πάτρα – Κτίριο Λιμένα: Ο Κ. Πελετίδης προχώρησε χωρίς την αντιπολίτευση – «Εμείς θα το γκρεμίσουμε»

Με ένταση, συναισθηματική φόρτιση και έντονη πολιτική αντιπαράθεση κύλησε η μαραθώνια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πατρέων για το μέλλον του πρώην κτιρίου υπηρεσιών λιμένα, το οποίο σύμφωνα με την τεχνική έκθεση θεωρείται επικίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια. Η δημοτική αρχή του Κώστα Πελετίδη επέμεινε ότι η κατεδάφιση πρέπει να γίνει άμεσα, ενώ οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης ζήτησαν αναβολή και πληρέστερη τεκμηρίωση πριν από κάθε ενέργεια. Οι διαδικασίες εγκρίθηκαν εν τέλει μόνο με ψήφους της δημοτικής Αρχής.

Οι αντιπολιτευόμενοι επικαλέστηκαν την ομόφωνη απόφαση του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, που εισηγείται εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας και αποτίμηση της κατάστασης με προσομοιώματα, εναλλακτικές λύσεις αποκατάστασης και κοστολόγηση. Οπως επισήμαναν, μια τέτοια μελέτη είναι απαραίτητη για να ληφθεί υπεύθυνα οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με ένα κτίριο 4.000 τ.μ., με ιστορική και αρχιτεκτονική αξία.

Η δημοτική αρχή, ωστόσο, είχε ήδη στη διάθεσή της μελέτη που διαπιστώνει ότι το κτίριο «δεν πληροί θεμελιώδεις κανονιστικές απαιτήσεις», παρουσιάζει «προχωρημένες και μη αναστρέψιμες βλάβες» και πως «σε περίπτωση ισχυρού σεισμού συνιστά δυνητικά κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια». Ο αντιδήμαρχος Παναγιώτης Μελάς υπογράμμισε ότι «κάθε σκέψη ανασχεδιασμού εμπεριέχει υψηλό βαθμό τεχνικής αβεβαιότητας».

Απέναντι, οι επικεφαλής των τριών παρατάξεων της αντιπολίτευσης Κώστας Σβόλης, Βασίλης Αϊβαλής και Πέτρος Ψωμάς, αλλά και ο πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας Βαγγέλης Καραχάλιος (σύμβουλος της παράταξης Αϊβαλή) τόνισαν την ανάγκη πληρέστερης τεκμηρίωσης. Ο Κώστας Σβόλης ζήτησε να απαντηθούν τρία βασικά ερωτήματα: «Είναι επικίνδυνο; Σώζεται; Και αν σώζεται, πόσο κοστίζει;». Ανέφερε ότι, παρότι το κτίριο δείχνει επιβαρυμένο, η απουσία μελέτης στατικής επάρκειας καθιστά την κρίση αυτή υποκειμενική, ενώ αναρωτήθηκε γιατί, εφόσον υπάρχει τόσος κίνδυνος, δεν έχει ήδη αποκλειστεί η πρόσβαση.

Ο Βασίλης Αϊβαλής χαρακτήρισε τη λήψη απόφασης για κατεδάφιση «ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση» που απαιτεί πλήρη τεχνικά δεδομένα. Επισήμανε πως υπάρχει αίτημα στην Εφορεία Αρχαιοτήτων για χαρακτηρισμό του κτιρίου ως νεότερης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, γεγονός που προς το παρόν «παγώνει» την έκδοση άδειας κατεδάφισης. Πρότεινε, στο μεταξύ, να σφραγιστεί ο χώρος και να εκπονηθεί η απαραίτητη μελέτη.

Ο Πέτρος Ψωμάς, από την πλευρά του, έκανε λόγο για «ανεξήγητη βιασύνη» της δημοτικής αρχής, υπενθυμίζοντας ότι τόσο το ΤΕΕ όσο και πανεπιστημιακοί και αρχιτέκτονες έχουν εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις. «Δεν γνωρίζουμε ούτε το κόστος κατεδάφισης ούτε τι θα μπει στη θέση του», τόνισε, χαρακτηρίζοντας «παρακινδυνευμένη» μια απόφαση χωρίς σαφή δεδομένα.

Η απάντηση του δημάρχου Κώστα Πελετίδη ήταν οργισμένη, με λόγο που ξεπέρασε το τεχνικό πλαίσιο. «Συζητάμε ένα ουδέτερο θέμα; Μας είπαν οι ειδικοί πως το κτίριο θα πέσει μόνο του» ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας το σώμα να σταθεί στο ύψος της ευθύνης του. «Μόνο αν είσαι ανεύθυνος μπορείς να κρατήσεις ένα κτίριο που θα πέσει μόνο του. Εμείς ανεύθυνοι δεν είμαστε».

Επικρίνοντας την αναβλητικότητα, ο κ. Πελετίδης αναρωτήθηκε «πόσο καιρό θα το μελετήσουμε; Και πότε θα το φτιάξουμε;», και υπενθύμισε ότι η πόλη έχει ήδη πικρή εμπειρία από ανάλογες καθυστερήσεις, αναφερόμενος στο στέγαστρο του παλιού λιμανιού, όπου είχε υπάρξει θύμα αλλά και την περίπτωση που είχαν πέσει μπάζα από μπαλκόνι με έναν συμπολίτη να χάνει τη ζωή του. «Ενα τούβλο μπορεί να σκοτώσει. Τι μπορεί να κάνει ένα κτίριο;» είπε.

Αντικρούοντας τις αιτιάσεις περί έλλειψης στοιχείων, επισήμανε ότι ο μελετητής και καθηγητής κ. Αποστολόπουλος με την ομάδα του είναι σαφείς: «Το κτίριο είναι σάπιο». Αναρωτήθηκε, με εμφανή αγανάκτηση, πόσο ακόμη θα διαρκέσουν οι μελέτες και οι διαδικασίες. «Μιλάμε για βόμβα που περιμένουμε να εκραγεί. Η πόλη δεν περιμένει».

Κλείνοντας, ο κ. Πελετίδης δήλωσε ότι ο Δήμος θα προχωρήσει άμεσα σε περίφραξη του χώρου με κλείσιμο του δρόμου και στις αναγκαίες ενέργειες για την κατεδάφιση. «Αν η πόλη θελήσει να το ξαναχτίσει, ας το κάνει. Ενα κτίριο σάπιο να απειλεί τη ζωή δεν θα το αφήσουμε. Ποιος θα βάλει σε κίνδυνο τη ζωή του οποιουδήποτε; Εμείς δεν θα το κάνουμε. Εμείς θα εξασφαλίσουμε πρώτα τη ζωή των Πατρινών. Εμείς θα το γκρεμίσουμε, θα το καθαρίσουμε» τόνισε. Και κατέληξε με φράση που σφράγισε τη συνεδρίαση: «Δεν καταλαβαίνετε ότι το κτίριο θα πέσει! Οποιος θέλει να το κρατήσει, ας αναλάβει την ευθύνη».

