Πάτρα: Κυκλοφορούσε με πολλά ναρκωτικά δισκία

Στην κατοχή άνδρα βρέθηκαν περισσότερα από 70 ναρκωτικά δισκία.

Πάτρα: Κυκλοφορούσε με πολλά ναρκωτικά δισκία
10 Φεβ. 2026 10:50
Pelop News

Κυκλοφορούσε με ναρκωτικά δισκία χωρίς να κατέχει ιατρική συνταγή και συνελήφθη στην Πάτρα, τα ξημερώματα της Τρίτης 10/02/2026.

Σε έλεγχο από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών,  βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 74 ναρκωτικά δισκία, για τα οποία δεν κατείχε ιατρική συνταγή.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:11 Τα μυστικά της πάλης διδάσκονται και στην Πάτρα – Δείτε που και πώς!
13:11 Πανεπιστήμιο και Πατρινό Καρναβάλι ενώνουν δυνάμεις – Έκθεση, Καρναβαλούπολη και δράσεις πολιτισμού
13:07 Δείτε ποια πατρινή αθλήτρια «υιοθετήθηκε» από την ΕΟΕ ενόψει των Ολυμπιακών
13:03 Ολοκληρώθηκε η αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε στη μνήμη του Θάνου Μικρούτσικου
13:02 Α’ Κατηγορία: Κληρώνει για play offs-outs, όλες οι λεπτομέρειες
13:00 Η ΝΕΠ διάκριση και στην καλλιτεχνική κολύμβηση – Φωτογραφίες
13:00 Αποκαλυπτικά τα στοιχεία του ΣΟΨΥ Πάτρας για το 2025: Αγχος και κατάθλιψη μαστίζουν του νέους
12:59 Παραδοσιακό ηπειρώτικο γλέντι στην Πάτρα – Ετήσιος χορός του Πανηπειρωτικού Συλλόγου
12:57 Ρουμανία: Με αίμα βάφτηκε ξανά ο δρόμος του θανάτου
12:56 Ποιοι συνοδεύουν τον Μητσοτάκη στην Άγκυρα: Η κυβερνητική αποστολή για τη συνάντηση με Ερντογάν
12:55 Η Κίνα ζητά συγκεκριμένες ενέργειες από την Ιαπωνία για την Ταιβάν
12:51 W Rising Stars: Τι να πει κανείς για το «Promitheas Park»! – Φωτογραφίες
12:47 Ιράν: Ετοιμασίες για ενδεχόμενο από τις ΗΠΑ
12:42 Ελευσίνα: «Έγιναν όλα σε λίγα λεπτά» – Νέες πληροφορίες για το δυστύχημα με θύμα την ηλικιωμένη
12:39 Μπαζίνας: «Να ξεχάσουμε γρήγορα τη γλύκα του Απόλλωνα…»
12:37 Καταγγελίες για την καθαριότητα και την φύλαξη στην Υπηρεσία Ασύλου Πάτρας – Τι αναφέρουν οι εργαζόμενοι
12:36 Παναθηναϊκός: Πένθος για την οικογένεια Αταμάν
12:34 Λιόνας: «Αντάξιοι του ονόματος και της ιστορίας της Παναχαϊκής»
12:32 Θλίψη στον χώρο του θεάτρου: Πέθανε η ηθοποιός Μάγδα Λέκκα στα 90 της
12:31 Βασίλης Σκέντζος: «Το πρόγραμμα από εδώ και πέρα, μας επιτρέπει την αισιοδοξία»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ