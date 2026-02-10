Πάτρα: Κυκλοφορούσε με πολλά ναρκωτικά δισκία

Κυκλοφορούσε με ναρκωτικά δισκία χωρίς να κατέχει ιατρική συνταγή και συνελήφθη στην Πάτρα, τα ξημερώματα της Τρίτης 10/02/2026.

Σε έλεγχο από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 74 ναρκωτικά δισκία, για τα οποία δεν κατείχε ιατρική συνταγή.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών

