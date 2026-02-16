Πάτρα: Κυκλοφορούσε με σουγιά
Συνελήφθη αλλοδαπός στην Πάτρα.
Για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων συνελήφθη χθες το
απόγευμα Κυριακή 15/02/2026, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας αλλοδαπός άνδρας.
Σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ένας αναδιπλούμενος σουγιάς.
