Πάτρα: Κυκλοφορούσε με σουγιά

Για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων συνελήφθη χθες το

απόγευμα Κυριακή 15/02/2026, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας αλλοδαπός άνδρας.

Σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ένας αναδιπλούμενος σουγιάς.

